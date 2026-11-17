"Plaanipärasel lennul kukkus Kemerovo oblastis alla sõjaväe transpordilennuk An-12. Lennuk kukkus alla asustamata piirkonnas. Pardal oli 19 inimest, sealhulgas meeskond, kõik nad hukkusid," vahendas riiklik uudisteagentuur TASS ministeeriumit.

Esialgne õnnetuse põhjus on tehniline rike, lisas TASS.

"Venemaa Atmosfääri- ja Kosmosejõudude komisjon töötab sündmuskohal, et selgitada vahejuhtumiga seoses välja kõik asjaolud," vahendas RIA Novosti ministeeriumi avaldust.

Kemerovo oblasti kuberner Ilja Seredjuk ütles varem Telegramis, et Jagunovo küla lähistel leidis aset lennundusintsident.

Ta lisas, et lennuk, mis läbis nende oblastit, on arvatavasti alla kukkunud.

Seredjuk postitas videolõigu sündmuskohalt, kus võis näha mitut tuletõrjeautot ja kiirabibrigaade pimeduses vilkuritega.