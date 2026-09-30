Moldova õhuruumis kukkus Ukraina-vastaste rünnakute ajal alla droon

Moldova kaitseministeeriumi teatel sisenes Ukraina-vastaste rünnakute ajal Moldova õhuruumi droon, mis kukkus alla ja plahvatas Hîrbovăți küla lähedal.

"Venemaa Föderatsiooni poolt Ukraina vastu suunatud ulatuslike rünnakute taustal tuvastas riiklik integreeritud seiresüsteem täna kell 5.43 riigi õhuruumis drooni, mis kukkus alla Hîrbovăți küla lähistel," seisab Moldova kaitseministeeriumi avalduses.

Moldova kaitseministeeriumi teatel saadeti sündmuspaika politsei- ja sõjaväetöötajad, esialgsetel andmetel keegi vigastada ei saanud.

Viimase ööpäeva jooksul hukkus Ukrainas Venemaa rünnakutes vähemalt kuus inimest ja vigastada sai 30 inimest. Ukraina õhuväe teatel saatis Venemaa teele 188 drooni, millest 160 tulistati alla.

Moldova president Maia Sandu teatas, et eelmisel nädalal sisenes riigi õhuruumi neli Vene drooni. Samal ajal toimunud rünnakutes hukkus Kiievis kaks inimest. Moldova võimud ei ole veel avalikustanud kolmapäeval plahvatanud drooni tüüpi.