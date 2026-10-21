Põhja-Pärnumaal avati Raba akupark

45 megavatine päikesepark võimaldaks katta umbes 13 000 majapidamise elektritarbimise. Akupargi salvestusmaht on 48 megavatt-tundi.

Akud võimaldavad ettevõttel rohkem teenida, sest kui on päikest, võib hind olla madal, kuid salvestatud energiat saab müüa siis, kui hind on taas tõusnud. Hübriidpark maksis Sunlyle kokku 35 miljonit eurot, sellest seitse miljonit investeeriti akuparki.

"Lisasime siis päikesepargile akud, mille eesmärk on siis eelkõige see, et mitte ainult ei ole oluline toota energiat, vaid ka teha seda õigel ajal ehk kasutada seda targalt. Kui akud oleks täis laetud ja sellisel keskmisel tarbimiskoormusel saaks Põhja-Pärnumaa valda toita järjest peaaegu pool ööpäeva," sõnas Sunly juhatuse liige Erkki Kallas.

"Vald saab reaalselt rahalist kasu sellest tulust, mida see päikesepark toodab. Selle akupargi lisandumine on ka selle pargi terviku järgmine samm ja ma arvan, et ennekõike võidab sellest Eesti energiapilt," ütles Põhja-Pärnumaa vallavanem Kaarel Oja.