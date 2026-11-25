Põhja-Pärnumaale kavandatava tuulepargi arendaja veenis kohalikud ära lubadusega müüa neile kümme aastat soodsa hinnaga elektrit. Sellist skeemi võivad tulevikus kasutada ka teised energia-ettevõtted. Eesti Energia kinnitusel tuleks aga enne seadusesse kirjutada, et selline hinna-kokkulepe on lubatud.

Põhja-Pärnumaa vald leppis Sunly ja Elengeriga kokku, et Tarva ja Tõrdu alale kavandatava Maima tuulepargi lähiümbruse elanikud saavad kümneks aastaks soodsa fikseeritud elektrihinna.

"Nad on valmis pakkuma 4,9 sendise elektrihinnaga lepinguid sisuliselt 1500 inimesele, mis on viiendik meie vallast. Kui ma vaatan tänaseid elektrihindu, siis see on peaaegu neli korda odavam kui tavaline," ütles Põhja-Pärnumaa vallavanem Kaarel Oja.

Selline soodsa elektri kokkulepe on Eestis esmakordne. Tavaliselt maksab arendaja kohalikule omavalitsusele. Ka Põhja-Pärnumaal maksavad arendajad vallale 1,5 miljonit eurot. Sellele lisandub iga-aastane tuulikutasu 125 000 kuni 205 000 eurot.

Lihulas avati aga kolmapäeval 110 miljonit eurot maksnud, Baltikumi võimsaim hübriidpark, kus on 77 megavatine päikesepark ning 250 megavatt-tundi mahutav akupark. Akude ja päikeseparkide puhul seadus talumistasu ette ei näe, et Evecon nõustus ikkagi maksma vallale aastas 40 000 eurot.

"Iga energiatootmisrajatis peaks tooma kohalikule piirkonnale kasu. Soodsamat elektrit me piirkonna tarbijatele ei ole veel pakkunud, aga see võib nüüd tuuleparkide lisandumisega tulla," lausus Eveconi tegevjuht Karl-Joonatan Kvell.

"Põhja-Pärnumaa minu meelest tegi hästi otsa lahti, sest sellist head näidet ei ole, praktikat ei ole. Kohalikule kogukonnale peab midagi ka vastu tulema ja kõige ehedamalt näeksid nad seda oma igakuistel elektriarvetel," sõnas Lääneranna vallavanem Tarvi Sits.

Eesti Energia kavandab Pärnumaale Põlendmaale tuuleparki. Ettevõtte juht Andrus Durejko tõdes, et Maima pargi näitel võib ka teiste parkide arendamisel tekkida küsimus, kas kohalikud peaksid saama soodsamat elektrit. Durejko pole sellele vastu, kuid leiab, et see võimalus tuleks seadusesse kirjutada.

"Kõik sellist tüüpi pakkumised peavad ka alluma konkurentsi reeglitele, et me ei saa teha selliseid suunatud lahendusi väga lihtsalt. Nad peaksid käima siis sama käsikäes seaduses ettenähtud kompensatsioonimehhanismidega," lausus Durejko.

Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo aga valla ja arendaja erikokkulepetes probleemi ei näe ja soosib soodushinnaga elektri jagamist.

"Me oleme ju riigi poolt teinud kohaliku kasuinstrumendi. Ma just allkirjastasin tuulehoo preemia, et kohalik omavalitsus saab teha investeeringuid elukeskkonda ja oleme alati julgustanud, et ka ettevõtjad istuks kohalikega ja näiteks pakuks soodsamat elektrit. See tuleb mulle küll üllatusena, kui seal on mingeid muresid, aga siis need kindlasti tuleb ära lahendada," lausus Keldo.