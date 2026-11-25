Lihula lähistel valmis hübriidpark, mis ühendab varem valminud 77,5-megavatise päikesepargi uue 55-megavatise võimsuse ja 250-megavatt-tunnise mahutavusega akusalvestussüsteemiga. Hübriidpargi valmimisse investeerisid Evecon ja Mirova kokku 110 miljonit eurot.

2024. aasta oktoobris valminud Kirikmäe päikesepark oli toona suurim omataoline ning nüüd ühendati see uue akusalvestiga, mis moodustavad kokku hübriidpargi.

Eveconi tegevjuhi Karl-Joonatan Kvelli sõnul on Eesti energiasüsteemis taastuvenergia tootmisvõimsuste kõrval järjest olulisem roll salvestusel.

"Mida rohkem on elektrisüsteemis päikese- ja tuuleenergiat, seda enam vajame paindlikkust, et tootmine ja tarbimine oleksid tasakaalus. Päikesepark toodab elektrit siis, kui päike paistab, mitte tingimata siis, kui nõudlus ja turuhind on kõrgeimad," lausus ta.

"Akusalvesti on hädavajalik, et muuta päikeseenergia juhitavamaks. See salvestab energiat madalama hinnaga tundidel ja annab selle võrku tagasi, kui nõudlus on suurem. Kiiresti reageeriva varana pakub aku ka sagedusreserve, mis aitavad hoida elektrivõrgu stabiilsust," ütles Kvell.

2026. aasta jaanuaris alanud akusalvesti ehituse peatöövõtja oli WiSo Engineering, mis vastutas taristu rajamise ja süsteemi integreerimise eest ning osales ka 2024. aastal valminud Kirikmäe päikesepargi ehitusel.

WiSo Engineeringu tegevjuhi Risto Virveste sõnul hõlmas ettevõtte töö kogu protsessi ehitusplatsi ettevalmistusest kuni akupargi turule viimiseni.

" Akusalvestussüsteem on tehniliselt valmis ning viimased võrgu- ja turutestid on lõpetamisel. Paari aastaga on meie osalusel valminud ligi 700 MWh akusalvestust, sealhulgas Sipa akupark – peaaegu poole sellest moodustab olemasolevate päikeseparkide hübridiseerimine," lausus ta.

Lihula lähistel asuva hübriidpargi arendasid Mirova ja Evecon ühisettevõtte Baltic Renewable Energy Platform (BREP) kaudu.

BREP on sõlminud Saksa energiaettevõttega Pure Energy kümneaastase paindlikkuse- ja elektrienergia ostulepingu (FPPA), mis katab Kirikmäe, Imavere ja Lohu Metsa päikeseparkide ning äsjavalminud aku toodangu. Baltikumis esimene omataoline leping ühendab taastuvenergia müügi ja paindlikkuse optimeerimise. Ettevõtmist toetas Swedbank ligi 85 miljoni euro suuruse finantseerimispaketiga.