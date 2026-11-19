Läänemaal Ristil avati Eesti suurim päikesepark, mis suudab katta ligi 90 000 majapidamise aastase elektritarbimise. Energeetikaettevõte Sunly rajab energiaparki veel aku- ja tuulepargi ning andmekeskuse. Päikesepark üksi ei tasu taastuvenergeetikute hinnangul enam ennast ära ning selle juurde on vaja luua salvetusvõimsust või leida rohem tarbijaid.

Baltimaade suuruselt teise, kuid Eestis kaugelt kõige suurema päikesepargi mõõtmed on muljetavaldavad. 125 miljonit eurot maksma läinud Risti pargi võimus on 244 megavatti ning 340 000 päikesepaneeli asuvad 270 hektari suurusel maa-alal.

"Siin 90 000 kodumajapidamist, aga kui võrrelda seda Eestiga, siis see on niisugune Narva, Tartu ja Pärnu jagu inimesi," ütles Sunly tegevjuht Priit Lepasepp.

Pargis on valminud alajaam ja koostöös Rolls-Royce'iga on juba alustaud akupargi ehitust.

"Me planeerime siia tuuleparki ja vast kõige olulisem ikkagi, et me oleme siin juba tükk aega planeerinud andmekeskust ning see on üks nendest andmekeskustest, mis on väga kaugele jõudnud," lausus Lepasepp.

Lääne-Nigula vald soodustab igati energiaprojektide tulekut. Oluline on kohalike nõusolek ja saadav kasu.

"Päikesepargist toodetud elektrienergiast hakkab siis tulema kohaliku kogukonna toetuseks rahaline toetus ja lisaks siis andmekeskused - arenguga töökohad, et need on kõik nii-öelda tulevikku vaatavad kasud, mis hakkavad hiljem kujunema," ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa.

Päikseparkide areng on olnud Eestis ülikiire. Nende koguvõimus ületab juba ka aastase tiputarbimise. Seetõttu on suvel päikeseelektri hind nullis. Lepasepa sõnul on see park äriliselt tasuv.

"Me mitte ainult ei tooda elektrit, vaid me pakume ka elektrisüsteemile sagedushoidmise teenuseid ja lisaks sellele me ka salvestame elektrit akusse, müüme seda nendel tundidel, kus gaasielekter on kallim. Kui põllule lihtsalt ehitada päiksepark ja liita võrku, aga see ei kehti mitte ainult päikse puhul, vaid ka tuule puhul, siis need ajad on möödas," sõnas Lepasepp.

Sunly konkurent Enefit on oma päikesepargi projektid pannud pausile. Ka nende hinnangul saab arendada vaid hübriidparke.

"Kui me teeme enda parke, siis me ei vaata ühte tehnoloogiat, vaid vaatame kombinatsiooni tehnoloogiatest ja ka soovime näha rohkem tarbijaid parkide juures, sest ka tarbimine elektrijaamade läheduses aitab ärimudeleid tervikuna," lausus Enefiti Balti regiooni äriarendusjuht Johann-Gustav Lend.