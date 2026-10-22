X!

Endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistute oksjonil jäi ostja leidmata

Eesti
Tallinna muusikakeskkooli endine hoone.
Tallinna muusikakeskkooli endine hoone. Autor/allikas: RKAS
Eesti

Riigi Kinnisvara AS-i korraldatud Tallinna muusikakeskkooli endiste kinnistute enampakkumisele, kus alghind oli veid üle kuue miljoni euro, ei laekunud ühtki pakkumist.

Teisipäeval oli tähtaeg esitada pakkumisi Tallinnas Nõmme linnaosas asuvate Jannseni 38a, Vabaduse pst 130, Jannseni 38 ja Vabaduse pst 130a kinnistute enampakkumisele, kus alghinnaks oli 6,09 miljonit eurot.

Tähtajaks ei laekunud aga ühtki pakkumist.

"Analüüsime turuosaliste tagasisidet ning paneme paika edasise müügiplaani hiljemalt novembri alguseks," ütles ERR-ile RKAS-i portfellihalduse osakonna juht Serob Asatrjan.

Tallinna muusikakeskkooli endine hoone. Autor/allikas: RKAS

RKAS märkis müügikuulutuses, et kinnistud, mille kogupindala on üle 33 000 ruutmeetri, on piirkonna suuremaid ja rohelisemaid terviklikke arendusobjekte.

Maa-alal puudub kehtiv detailplaneering. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asuvad Jannseni 38 ning Jannseni 38a ja Vabaduse puiestee 130 kinnistud segahoonestusalal, mis võimaldab sinna kavandada elamis- ja äripindu või kombineeritud segafunktsiooniga kvartalit.

Tallinna muusikakeskkooli endine hoone. Autor/allikas: RKAS

Vabaduse puiestee 130a kinnistu paikneb avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alal, mis sobib eelkõige haridus-, ühiskondliku või kogukondliku tegevuse edendamiseks.

Nõmmel asunud endine Tallinna muusikakeskkooli hoonekompleks jäi tühjaks 2022. aasta suvel, kui kool lõpetas seal pärast enam kui kuut aastakümmet tegevuse.

Sama aasta 1. septembril liideti Tallinna muusikakeskkool, Georg Otsa nimeline Tallinna muusikakool ning Tallinna balletikool riigikooliks Tallinna muusika- ja balletikooliks (MUBA) ja see alustas õppetööd Tallinnas Pärnu maanteel valminud uues õppehoones.

Tallinna muusikakeskkooli endine hoone. Autor/allikas: RKAS

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:52

HIMARS-i lühema laskeulatusega raketid on lõpuks Eestis kohal

15:49

Endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistute oksjonil jäi ostja leidmata

15:46

Eesti hokikoondis koguneb koduseks turniiriks

15:45

Kultuuri kiirkursus | "Musta pori näkku" oleks võinud otsetee asemel minna ka kõrvalistele radadele

15:23

USA suurendab survet Iraanile ja Lähis-Idas kasvab uue sõja oht

15:20

Raadiouudised (22.10.2026 15:00:00)

15:19

Toitumisnõustaja: liiga palju suhkrut teeb meid kiiresti vanaks

15:18

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Karmen Joller ja Riina Sikkut

15:16

Küberturbeekspert: PHP turvaaugud kriisi ei põhjustanud

15:09

Sotside ridades riigikokku kandideerivast Vseviovist saab ka peaministrikandidaat Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

21.10

Witkoff nimetas Putinit humanistiks Uuendatud

21.10

Nõgene tahab riigikogult presidendi nõunike palkadeks 300 000 eurot lisaraha

10:12

Ukraina andmeil olid Vene armee viimase ööpäeva kaotused sõja suurimad Uuendatud

21.10

Mitu riiki sulges turvaaukude tõttu valitsusasutuste veebilehed Uuendatud

21.10

Üht Eesti suurimat elamuarendust pidurdavad kaitsealused taimed

15:09

Sotside ridades riigikokku kandideerivast Vseviovist saab ka peaministrikandidaat Uuendatud

21.10

Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävitaja Su-30 Uuendatud

06:23

Saksamaa tõstis Vene sabotaaži ohuhinnangu enneolematult kõrgeks

21.10

Riigikogu keelustas koerte ketis pidamise ja zoofiilia

21.10

WSJ: Musk andis korralduse Starlinki kiiruse piiramiseks Ukrainas

ilmateade

SPORT

15:46

Eesti hokikoondis koguneb koduseks turniiriks

15:04

Saalijalgpalli meistrit hakkavad selgitama seitse naiskonda

14:31

Keila KK tegi koosseisus sunnitud vangerduse

14:08

Eesti naiskond alustab MM-i teekonda Kosovos

loe: kultuur

15:45

Kultuuri kiirkursus | "Musta pori näkku" oleks võinud otsetee asemel minna ka kõrvalistele radadele

14:02

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Signe Kivi

13:49

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

12:26

Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

loe: eeter

15:19

Toitumisnõustaja: liiga palju suhkrut teeb meid kiiresti vanaks

15:04

Inger: peaksime teineteist rohkem märkama

14:37

Lennukiga tööl käiv Argo Aadli: ma ei arvanud, et Eestis nii on võimalik

13:57

Roman Zaštšerinski: restorani pidamine ei ole enam äri, vaid elustiil

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (22.10.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (22.10.2026 09:00:00)

21.10

Päevakaja (21.10.2026 18:00:00)

21.10

Elering: vesinikutoru rajamine ei eelda Eestis suurel määral vesinikutootmist või -tarbimist

21.10

Põhja-Pärnumaal avati Raba akusalvestusjaam

21.10

Eesti sai uue mullastikukaardi

21.10

Püssi tuulepargi arendaja peab ehitusluba kohtus kaitsma

21.10

Kõrged kütusehinnad tõstavad talvise teehoolduse kulu

21.10

Raadiouudised (21.10.2026 15:00:00)

21.10

Riigikoolide õpetajad soovivad järgmiseks aastaks suuremat palgatõusu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo