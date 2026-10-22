Endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistute oksjonil jäi ostja leidmata

Riigi Kinnisvara AS-i korraldatud Tallinna muusikakeskkooli endiste kinnistute enampakkumisele, kus alghind oli veid üle kuue miljoni euro, ei laekunud ühtki pakkumist.

Teisipäeval oli tähtaeg esitada pakkumisi Tallinnas Nõmme linnaosas asuvate Jannseni 38a, Vabaduse pst 130, Jannseni 38 ja Vabaduse pst 130a kinnistute enampakkumisele, kus alghinnaks oli 6,09 miljonit eurot.

Tähtajaks ei laekunud aga ühtki pakkumist.

"Analüüsime turuosaliste tagasisidet ning paneme paika edasise müügiplaani hiljemalt novembri alguseks," ütles ERR-ile RKAS-i portfellihalduse osakonna juht Serob Asatrjan.

Tallinna muusikakeskkooli endine hoone. Autor/allikas: RKAS

RKAS märkis müügikuulutuses, et kinnistud, mille kogupindala on üle 33 000 ruutmeetri, on piirkonna suuremaid ja rohelisemaid terviklikke arendusobjekte.

Maa-alal puudub kehtiv detailplaneering. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asuvad Jannseni 38 ning Jannseni 38a ja Vabaduse puiestee 130 kinnistud segahoonestusalal, mis võimaldab sinna kavandada elamis- ja äripindu või kombineeritud segafunktsiooniga kvartalit.

Tallinna muusikakeskkooli endine hoone. Autor/allikas: RKAS

Vabaduse puiestee 130a kinnistu paikneb avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alal, mis sobib eelkõige haridus-, ühiskondliku või kogukondliku tegevuse edendamiseks.

Nõmmel asunud endine Tallinna muusikakeskkooli hoonekompleks jäi tühjaks 2022. aasta suvel, kui kool lõpetas seal pärast enam kui kuut aastakümmet tegevuse.

Sama aasta 1. septembril liideti Tallinna muusikakeskkool, Georg Otsa nimeline Tallinna muusikakool ning Tallinna balletikool riigikooliks Tallinna muusika- ja balletikooliks (MUBA) ja see alustas õppetööd Tallinnas Pärnu maanteel valminud uues õppehoones.