X!

RIA üritab Eesti äpi ja riigiportaali teenuseid sujuvamaks muuta

Eesti
Eesti äpp.
Eesti äpp. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Riigi infosüsteemi amet (RIA) kavatseb parandada riiklike teenuste kasutatavust riigiportaalis ja Eesti äpis ning liita eesti.ee süsteemi riigi registreid ja infosüsteeme, näiteks tuuakse sinna transpordiameti iseteenindusportaal.

RIA plaanib edasi arendada eesti.ee avalikku vaadet ning eraisikute ja ettevõtjate iseteenindust, ka on plaanis parandada Eesti äpi funktsionaalsusi, luua uusi digitaalseid teenuseid ning liita eesti.ee süsteemiga erinevaid riiklikke registreid, infosüsteeme ja teenuseid. Selleks algatas RIA hanke, mille maksimaalseks mahuks on neli miljonit eurot.

RIA teenuste äritalituse juhataja Kai Eisenberg ütles ERR-ile, et hankega leitavalt partnerilt tellitakse arendus- ja hooldustöid töötundide põhiselt ja hanke ajal pole veel kindlat nimekirja uutest teenustest, mida tellitakse.

"Riigiportaali eesmärk on, et inimene ei peaks riigiga suheldes arvestama asutuste piiridega. Seepärast keskendume arendustel tervikteenusetele ja sündmusteenustele, mis koondavad inimese elusündmuse või ettevõtte ärisündmusega seotud eri asutuste teenused üheks sujuvaks tervikuks. Nii muutuvad riigi teenused paremini leitavaks, kasutatavaks ja kättesaadavaks," lausus Eisenberg.

Võimalike uute arendustena on plaanis eesti.ee-sse tuua näiteks pensioni tervikvaade, aga ka kriiside ning turvalisusega seonduv info.

"Samuti soovime arendada lahendusi, mis aitavad inimestel paremini märgata nende tähelepanu või tegutsemist vajavaid toiminguid, kohustusi ja olulisi teavitusi nagu näiteks isiku võlapäring. Seda kõike teeme koostöös avaliku sektori teenuseomanikega," kirjeldas Eisenberg.

RIA eesmärk on, et eesti.ee-st ja Eesti äpist oleks võimalik kõiki vajalikke avalikke teenuseid lihtsasti leida ja kasutada.

Eesti.ee avaliku vaate ning iseteeninduse muudatuste kohta märkis Eisenberg, et tegu pole ühekordse ümberkujundamise, vaid pideva arendusega, kuid muudatuste ulatus alles selgub. Hankega tahab RIA panna rõhku ennekõike sisulistele arendustele, sealhulgas eesti.ee kaudu kättesaadavate teenuste arvu suurendamisele.

"Eesmärk ei ole teha muudatusi pelgalt visuaalse värskenduse nimel, vaid keskenduda arendustele, mis loovad kasutajatele reaalset lisaväärtust," sõnas Eisenberg.

Plaanis on arendada ka funktsionaalsusi, mis puudutavad turvalisust ja kriisiinfot, personaalseid teavitusi, õiguste ja staatuse tõendamist, uusi teenuseid ja praktilisi tööriistu, nagu kalkulaatorid ja nutikam otsing, aga ka petuskeemide tõkestamine ja volituste haldamine.

Seda, millised infosüsteemid ja registrid eesti.ee-ga liidestatakse, ei osanud äritalituse juhataja veel öelda ja märkis, et vajadus kujuneb koostöös teenuseomanikega lähtuvalt kasutajate vajadustest ja digiriigi strateegilistest suundadest.

"Täna teeme koostööd transpordiametiga nende iseteenindusportaali toomiseks eesti.ee-sse," tõi Eisenberg ühe näite.

Hanketingimused ütlevad, et plaanis on vähendada ka tehnilist võlga ja ajakohastada arhitektuuri. Eisenbergi sõnul on peamised arendusvajadused seotud sellega, et uuendada tehnoloogiaid, parandada süsteemide omavahelist koostööd ja platvormi töökindlust ja jõudlust.

Nelja miljoni euro suurune raamleping sõlmitakse 36 kuuks või kuni ajani, mil lepingu maksimaalne maksumus täitub.

"Ühte lõpptähtaega, mis ajaks nii-öelda kõik peab valmis olema, ei ole. Tegemist on järjepideva arendus- ja hooldustööga ning iga tellimuse tähtaeg lepitakse kokku eraldi," lausus Eisenberg.

Ta lisas, et RIA-l ei ole kohustust töid maksimaalse hinna ulatuses tellida.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:55

Mitmed Pärnu tänavad on muutunud bussidele raskesti läbitavaks

15:52

HIMARS-i lühema laskeulatusega raketid on lõpuks Eestis kohal

15:49

Endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistute oksjonil jäi ostja leidmata

15:46

Eesti hokikoondis koguneb koduseks turniiriks

15:45

Kultuuri kiirkursus | "Musta pori näkku" oleks võinud otsetee asemel minna ka kõrvalistele radadele

15:23

USA suurendab survet Iraanile ja Lähis-Idas kasvab uue sõja oht

15:20

Raadiouudised (22.10.2026 15:00:00)

15:19

Toitumisnõustaja: liiga palju suhkrut teeb meid kiiresti vanaks

15:18

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Karmen Joller ja Riina Sikkut

15:16

Küberturbeekspert: PHP turvaaugud kriisi ei põhjustanud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

21.10

Witkoff nimetas Putinit humanistiks Uuendatud

21.10

Nõgene tahab riigikogult presidendi nõunike palkadeks 300 000 eurot lisaraha

10:12

Ukraina andmeil olid Vene armee viimase ööpäeva kaotused sõja suurimad Uuendatud

21.10

Mitu riiki sulges turvaaukude tõttu valitsusasutuste veebilehed Uuendatud

21.10

Üht Eesti suurimat elamuarendust pidurdavad kaitsealused taimed

15:09

Sotside ridades riigikokku kandideerivast Vseviovist saab ka peaministrikandidaat Uuendatud

21.10

Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävitaja Su-30 Uuendatud

06:23

Saksamaa tõstis Vene sabotaaži ohuhinnangu enneolematult kõrgeks

21.10

Riigikogu keelustas koerte ketis pidamise ja zoofiilia

21.10

WSJ: Musk andis korralduse Starlinki kiiruse piiramiseks Ukrainas

ilmateade

SPORT

15:46

Eesti hokikoondis koguneb koduseks turniiriks

15:04

Saalijalgpalli meistrit hakkavad selgitama seitse naiskonda

14:31

Keila KK tegi koosseisus sunnitud vangerduse

14:08

Eesti naiskond alustab MM-i teekonda Kosovos

loe: kultuur

15:45

Kultuuri kiirkursus | "Musta pori näkku" oleks võinud otsetee asemel minna ka kõrvalistele radadele

14:02

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Signe Kivi

13:49

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

12:26

Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

loe: eeter

15:19

Toitumisnõustaja: liiga palju suhkrut teeb meid kiiresti vanaks

15:04

Inger: peaksime teineteist rohkem märkama

14:37

Lennukiga tööl käiv Argo Aadli: ma ei arvanud, et Eestis nii on võimalik

13:57

Roman Zaštšerinski: restorani pidamine ei ole enam äri, vaid elustiil

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (22.10.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (22.10.2026 09:00:00)

21.10

Päevakaja (21.10.2026 18:00:00)

21.10

Elering: vesinikutoru rajamine ei eelda Eestis suurel määral vesinikutootmist või -tarbimist

21.10

Põhja-Pärnumaal avati Raba akusalvestusjaam

21.10

Eesti sai uue mullastikukaardi

21.10

Püssi tuulepargi arendaja peab ehitusluba kohtus kaitsma

21.10

Kõrged kütusehinnad tõstavad talvise teehoolduse kulu

21.10

Raadiouudised (21.10.2026 15:00:00)

21.10

Riigikoolide õpetajad soovivad järgmiseks aastaks suuremat palgatõusu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo