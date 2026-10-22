RIA üritab Eesti äpi ja riigiportaali teenuseid sujuvamaks muuta

Riigi infosüsteemi amet (RIA) kavatseb parandada riiklike teenuste kasutatavust riigiportaalis ja Eesti äpis ning liita eesti.ee süsteemi riigi registreid ja infosüsteeme, näiteks tuuakse sinna transpordiameti iseteenindusportaal.

RIA plaanib edasi arendada eesti.ee avalikku vaadet ning eraisikute ja ettevõtjate iseteenindust, ka on plaanis parandada Eesti äpi funktsionaalsusi, luua uusi digitaalseid teenuseid ning liita eesti.ee süsteemiga erinevaid riiklikke registreid, infosüsteeme ja teenuseid. Selleks algatas RIA hanke, mille maksimaalseks mahuks on neli miljonit eurot.

RIA teenuste äritalituse juhataja Kai Eisenberg ütles ERR-ile, et hankega leitavalt partnerilt tellitakse arendus- ja hooldustöid töötundide põhiselt ja hanke ajal pole veel kindlat nimekirja uutest teenustest, mida tellitakse.

"Riigiportaali eesmärk on, et inimene ei peaks riigiga suheldes arvestama asutuste piiridega. Seepärast keskendume arendustel tervikteenusetele ja sündmusteenustele, mis koondavad inimese elusündmuse või ettevõtte ärisündmusega seotud eri asutuste teenused üheks sujuvaks tervikuks. Nii muutuvad riigi teenused paremini leitavaks, kasutatavaks ja kättesaadavaks," lausus Eisenberg.

Võimalike uute arendustena on plaanis eesti.ee-sse tuua näiteks pensioni tervikvaade, aga ka kriiside ning turvalisusega seonduv info.

"Samuti soovime arendada lahendusi, mis aitavad inimestel paremini märgata nende tähelepanu või tegutsemist vajavaid toiminguid, kohustusi ja olulisi teavitusi nagu näiteks isiku võlapäring. Seda kõike teeme koostöös avaliku sektori teenuseomanikega," kirjeldas Eisenberg.

RIA eesmärk on, et eesti.ee-st ja Eesti äpist oleks võimalik kõiki vajalikke avalikke teenuseid lihtsasti leida ja kasutada.

Eesti.ee avaliku vaate ning iseteeninduse muudatuste kohta märkis Eisenberg, et tegu pole ühekordse ümberkujundamise, vaid pideva arendusega, kuid muudatuste ulatus alles selgub. Hankega tahab RIA panna rõhku ennekõike sisulistele arendustele, sealhulgas eesti.ee kaudu kättesaadavate teenuste arvu suurendamisele.

"Eesmärk ei ole teha muudatusi pelgalt visuaalse värskenduse nimel, vaid keskenduda arendustele, mis loovad kasutajatele reaalset lisaväärtust," sõnas Eisenberg.

Plaanis on arendada ka funktsionaalsusi, mis puudutavad turvalisust ja kriisiinfot, personaalseid teavitusi, õiguste ja staatuse tõendamist, uusi teenuseid ja praktilisi tööriistu, nagu kalkulaatorid ja nutikam otsing, aga ka petuskeemide tõkestamine ja volituste haldamine.

Seda, millised infosüsteemid ja registrid eesti.ee-ga liidestatakse, ei osanud äritalituse juhataja veel öelda ja märkis, et vajadus kujuneb koostöös teenuseomanikega lähtuvalt kasutajate vajadustest ja digiriigi strateegilistest suundadest.

"Täna teeme koostööd transpordiametiga nende iseteenindusportaali toomiseks eesti.ee-sse," tõi Eisenberg ühe näite.

Hanketingimused ütlevad, et plaanis on vähendada ka tehnilist võlga ja ajakohastada arhitektuuri. Eisenbergi sõnul on peamised arendusvajadused seotud sellega, et uuendada tehnoloogiaid, parandada süsteemide omavahelist koostööd ja platvormi töökindlust ja jõudlust.

Nelja miljoni euro suurune raamleping sõlmitakse 36 kuuks või kuni ajani, mil lepingu maksimaalne maksumus täitub.

"Ühte lõpptähtaega, mis ajaks nii-öelda kõik peab valmis olema, ei ole. Tegemist on järjepideva arendus- ja hooldustööga ning iga tellimuse tähtaeg lepitakse kokku eraldi," lausus Eisenberg.

Ta lisas, et RIA-l ei ole kohustust töid maksimaalse hinna ulatuses tellida.