Alaealised muudavad internetis oma isikuandmeid, et pääseda baari ja klubisse

Alaealised kasutavad riigiportaali Eesti.ee, et muuta seal veebibrauseri abil oma isikuandmeid ning pääseda seeläbi näiteks ööeluasutustesse. RIA on skeemist teadlik, kuid selle vastu midagi teha ei saa.

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) kommunikatsioonispetsialist Bret-Maria Rikko sõnas, et asutus on sellisest skeemist teadlik, kuid selle vastu midagi teha ei saa.

Programmeerija Krister Viirsaar ütles, et igas brauseris saab muuta seda, mida telefoni kasutaja oma ekraanil näeb. Brauser võimaldab kasutajal internetis lehekülgi vaadata ja otsida. Selle abil oma andmete muutmine ei tähenda aga, et andmebaasis või riigisüsteemis midagi muutuks. Muutub vaid tekst, mis on telefoni ekraanil parajasti kuvatud.

Kui alaealine otsustab minna ööeluasutustesse, saab ta oma isikukoodi riigiportaalis Eesti.ee ära muuta ja ennast seeläbi vanemaks valetada. Muudetud ekraani näitab ta turvatöötajale, kes ei pruugi arugi saada, et midagi oleks valesti.

Andmete muutmine võib võtta vaid kümme sekundit

Viirsaar ütles, et arvutis võib selline andmete muutmine võtta vaid kümme sekundit. "Telefonis pole ma seda proovinud, aga see on lihtne ega kvalifitseeru häkkimisena," sõnas ta. Ka juhendid selleks saab väikese vaevaga internetist kätte.

Tallinnas asuva Möku baari omanik Veiko Raime rääkis, et kuigi üldiselt esitavad külastajad dokumendi füüsilisel kujul, võtavad turvatöötajad vastu ka isikutuvastuse Eesti.ee portaalis.

Kuuldused alaealiste skeemidest tulid talle üllatusena. "Me ei vaata mööda sellest," kinnitas ta.

RIA tehnoloogia arenduse talitusejuhataja Õie-Mari Aasmäe selgitas, et isikuandmed Eesti.ee-s on eelkõige inimesele endale oma andmetega tutvumiseks ja riigi e-teenuste kasutamiseks. Ta lisas, et riigiportaali veebivaade pole mõeldud oma vanuse ega isiku tõendamiseks. See pole ka seadusega lubatud.

Eesti.ee pole lubatud, kuid Eesti äpp küll

"Ka teenusepakkujad, nagu kauplus, baar või klubi ei tohiks kasutada inimese telefonis avatud riigiportaali veebivaadet isikut või vanust tõendava dokumendina," sõnas Aasmäe. Kui külastajal on ID-kaart või pass koju jäänud, saab kasutada näiteks Eesti äppi. See on riiklik mobiilirakendus, milles ei saa ise oma sünniaega ega vanust muuta.

Siiski on Eesti äpi kasutamine teenusepakkujale vabatahtlik. Kui näiteks ööeluasutus selle kaudu vanuse kontrollimist ei soovi, saab ta paluda inimesel esitada füüsilise isikut tõendava dokumendi.

Aasmäe ütles, et isikuandmete näitamist telefoniekraanilt käsitletakse sisuliselt samamoodi, nagu nende suulist esitamist.

Möku baari omanik Raime nentis, et kogu mure ööeluasutustega võib seisneda kehvas kommunikatsioonitöös. Suhtlusest turvatöötajatega olevat selgunud, et nad ei pruugi vahet teha Eesti.ee-l ja Eesti äpil.