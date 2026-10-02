X!

Alaealised muudavad internetis oma isikuandmeid, et pääseda baari ja klubisse

Eesti
Autor/allikas: eesti.ee
Eesti

Alaealised kasutavad riigiportaali Eesti.ee, et muuta seal veebibrauseri abil oma isikuandmeid ning pääseda seeläbi näiteks ööeluasutustesse. RIA on skeemist teadlik, kuid selle vastu midagi teha ei saa.

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) kommunikatsioonispetsialist Bret-Maria Rikko sõnas, et asutus on sellisest skeemist teadlik, kuid selle vastu midagi teha ei saa.

Programmeerija Krister Viirsaar ütles, et igas brauseris saab muuta seda, mida telefoni kasutaja oma ekraanil näeb. Brauser võimaldab kasutajal internetis lehekülgi vaadata ja otsida. Selle abil oma andmete muutmine ei tähenda aga, et andmebaasis või riigisüsteemis midagi muutuks. Muutub vaid tekst, mis on telefoni ekraanil parajasti kuvatud.

Kui alaealine otsustab minna ööeluasutustesse, saab ta oma isikukoodi riigiportaalis Eesti.ee ära muuta ja ennast seeläbi vanemaks valetada. Muudetud ekraani näitab ta turvatöötajale, kes ei pruugi arugi saada, et midagi oleks valesti.

Andmete muutmine võib võtta vaid kümme sekundit

Viirsaar ütles, et arvutis võib selline andmete muutmine võtta vaid kümme sekundit. "Telefonis pole ma seda proovinud, aga see on lihtne ega kvalifitseeru häkkimisena," sõnas ta. Ka juhendid selleks saab väikese vaevaga internetist kätte.

Tallinnas asuva Möku baari omanik Veiko Raime rääkis, et kuigi üldiselt esitavad külastajad dokumendi füüsilisel kujul, võtavad turvatöötajad vastu ka isikutuvastuse Eesti.ee portaalis.

Kuuldused alaealiste skeemidest tulid talle üllatusena. "Me ei vaata mööda sellest," kinnitas ta.

RIA tehnoloogia arenduse talitusejuhataja Õie-Mari Aasmäe selgitas, et isikuandmed Eesti.ee-s on eelkõige inimesele endale oma andmetega tutvumiseks ja riigi e-teenuste kasutamiseks. Ta lisas, et riigiportaali veebivaade pole mõeldud oma vanuse ega isiku tõendamiseks. See pole ka seadusega lubatud.

Eesti.ee pole lubatud, kuid Eesti äpp küll

"Ka teenusepakkujad, nagu kauplus, baar või klubi ei tohiks kasutada inimese telefonis avatud riigiportaali veebivaadet isikut või vanust tõendava dokumendina," sõnas Aasmäe. Kui külastajal on ID-kaart või pass koju jäänud, saab kasutada näiteks Eesti äppi. See on riiklik mobiilirakendus, milles ei saa ise oma sünniaega ega vanust muuta.

Siiski on Eesti äpi kasutamine teenusepakkujale vabatahtlik. Kui näiteks ööeluasutus selle kaudu vanuse kontrollimist ei soovi, saab ta paluda inimesel esitada füüsilise isikut tõendava dokumendi.

Aasmäe ütles, et isikuandmete näitamist telefoniekraanilt käsitletakse sisuliselt samamoodi, nagu nende suulist esitamist.

Möku baari omanik Raime nentis, et kogu mure ööeluasutustega võib seisneda kehvas kommunikatsioonitöös. Suhtlusest turvatöötajatega olevat selgunud, et nad ei pruugi vahet teha Eesti.ee-l ja Eesti äpil.

Samal teemal

uus saatesari

väärt kuulamist

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:47

Alaealised muudavad internetis oma isikuandmeid, et pääseda baari ja klubisse

15:45

Anikina jõudis Hong Kongis turniiri poolfinaali

15:36

Postimees: uueks õiguskantsleriks võib saada Oliver Kask Uuendatud

15:32

Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

15:25

Raadiouudised (02.10.2026 15:00:00)

15:25

Kümme aastat uues majas. ERM-i juht: meil loodav väärtus kaalub üles suured kulud

15:22

Uue muusika reede: Eleryn Tiit, Lil Nas X, Heleza, Quavo

15:21

Riigikohus lükkas tagasi Vjatšeslav Leedo taotluse kohtuasi uuesti avada

15:03

Ülevaade. Teatrihoone on ilma inimesteta tühi, kuid teater ei vaja hoonet, et funktsioneerida

14:57

Manchester City kaebab Premier League'i süüdistused edasi

sünnipäevahooaeg

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

14:25

Kiievis puhkes liikluskaos pärast Venemaa rünnakuid võtmetähtsusega sillale Uuendatud

01.10

Venemaa piirivalve pidas kinni Sillamäe sadamasse suundunud laeva Uuendatud

01.10

Soome parlamendisaadikute kodudest leiti võimaliku sissetungi jälgi

01.10

USA-s surma mõistetud naise hukkamine ebaõnnestus

06:27

USA merejalaväelased asuvad toetama Baltic Sentry missiooni

01.10

Zimbabwe silmapaistva ärimehe hukkumine kopteriõnnetuses tekitab küsimusi

01.10

Hoiuste intressid tõusevad, kuid säästud seisavad endiselt arvelduskontodel

01.10

Venemaa ähvardas Ukrainale relvi tootvaid Euroopa ettevõtteid Uuendatud

01.10

Eesti ei saanud kutset mitteametlikule NATO liitlaste kohtumisele Uuendatud

11:56

Meedia: Gerhard Schröder naaseb Vene ärimaailma

ilmateade

SPORT

15:45

Anikina jõudis Hong Kongis turniiri poolfinaali

14:57

Manchester City kaebab Premier League'i süüdistused edasi

14:20

Eesti vehklejate tiitlivõistluste medalid jõudsid spordimuuseumisse

13:46

Edmonton ja Vancouver viskasid kahe peale 16 väravat

loe: kultuur

15:32

Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

15:22

Uue muusika reede: Eleryn Tiit, Lil Nas X, Heleza, Quavo

15:03

Ülevaade. Teatrihoone on ilma inimesteta tühi, kuid teater ei vaja hoonet, et funktsioneerida

14:39

Sinijärve raamatusoovitused: keskaja Liivimaa allikatest Islandi muinajutusaagani

loe: eeter

15:32

Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

12:56

Kiiksuga hoidiste meister: mulle meeldib, kui oodatud ja ootamatu kohtuvad

12:44

Klassikaraadio uus saatesari viib kuulaja ERSO tagatubadesse

11:58

Reet Linna: vaataja ootab minult positiivset suhtumist

Raadiouudised

14:15

Tartu Ülikooli Kliinikum on rahapuuduse tõttu vähendanud uute ehitusplaanide mahtu

14:10

Suurbritannia pakub Eestile tuumavihmavarju

14:10

Tartus kavandatakse kesklinna uut hotelli

12:25

Raadiouudised (02.10.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (02.10.2026 09:00:00)

01.10

President Karis: õnneks on Eestis muusika tähtis

01.10

Päevakaja (01.10.2026 18:00:00)

01.10

Riigieelarve arutelu parlamendis ilmselt suuri muutusi ei too

01.10

USA jätab NATO tulevikku arutavalt kogunemiselt kõrvale mitu liitlast, sh Eesti

01.10

Tartu plaanib uut kergliiklussilda Kvissentali ja Supilinna vahele

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo