X!

Riigi autentimisteenustes on viimastel nädalatel esinenud korduvalt tõrked

Eesti
Riigi infosüsteemi amet.
Riigi infosüsteemi amet. Autor/allikas: Nelli Pello/RIA
Eesti

1. oktoobril esines taas tõrkeid riigi autentimisteenuse kasutamisel, mistõttu oli sisselogimine mitmetesse riigi e-teenustesse häiritud. Riigi infosüsteemi ameti (RIA) kommunikatsioonispetsialist Bret-Maria Rikko sõnas ERR-ile, et mitmete rikete taga tehnilised probleemid, kuid ühel juhul ka ummistusrünnak.

"Viimastel nädalatel on riigi autentimisteenuse töös esinenud korduvalt tõrkeid, mis on raskendanud mitmesse avaliku sektori e-teenusesse sisselogimist. Tõrgete põhjused on olnud erinevad. Ühel juhul oli tegemist riigi autentimisteenuse vastu suunatud hajutatud ummistusrünnakuga (DDoS), teistel juhtudel tehniliste probleemidega," lausus Rikko.

Ummistusrünnaku puhul ei ole motiivi ega päritolu võimalik täpselt määrata, ütles kommunikatsioonispetsialist ERR-ile.

Rikko kinnitas, et teenuste tööd jälgitakse pidevalt ning häiretele reageeritakse koheselt, mistõttu on ka vähenenud katkestuste kestus.

"Samuti oleme võtnud kasutusele täiendavaid meetmeid, mis aitavad häireid varem avastada ja neile kiiremini reageerida. Osa neist lahendustest on juba kasutusel, osa juurutamisel," sõnas Rikko.

Septembri viimasel nädalal tabas riigi autentimisteenuseid ERR-ile teadaolevalt tehniline rike kaks korda - 21. septembril ning 24. septembril. Mõlemal korral toodi põhjuseks tehniline probleem.

Toimetaja: Johanna Alvin

sünnipäevahooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:51

Valitsus võib kaaluda kõrge energiahinna mõju leevendamist

18:46

Üle poole ekspertidest ootab Tallinna korterite kallinemist

18:46

Tiitlikaitsja Alcaraz alustas Tokyos raske võiduga

18:44

Hoiuste intressid tõusevad, kuid säästud seisavad endiselt arvelduskontodel

18:42

Helme: vajalik toetus riigieelarvele võib tulla sotsiaaldemokraatidelt

18:40

Päevakaja (01.10.2026 18:00:00)

18:29

Jarmo Reha lavastusest "Elu teatris": oleme omas mahlas

18:23

Kumu uus näitus uurib eestlaste suhteid soome-ugri põlisrahvastega

18:23

EL-i riigid: tagasisaatmiskeskuste loomine edeneb hästi

18:21

Maria Faust: käeluumurd muutis mu karjääri kardinaalselt

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

30.09

Tartu linn soovib ehitada uue silla

07:34

Venemaa ähvardas Ukrainale relvi tootvaid Euroopa ettevõtteid Uuendatud

06:37

Kinnisvara varjatud puudused tekitavad üha enam vaidlusi

08:04

Politico: Pentagon jätab võtmeliitlased NATO kohtumiselt kõrvale

30.09

Läti politsei käis siili ja mägra kaklust lahutamas

10:15

USA-s surma mõistetud naise hukkamine ebaõnnestus

16:04

Vene droon tabas Kiievi tuumainstituudi territooriumi Uuendatud

09:11

Netanyahu ja Modi ülistasid katastroofi ära hoidnud Flydubai pilooti

17:53

Venemaa piirivalve pidas kinni Sillamäe sadamasse suundunud laeva Uuendatud

30.09

USA kohus peatas Tennessee naise hukkamise vahetult enne surmasüsti

ilmateade

SPORT

18:46

Tiitlikaitsja Alcaraz alustas Tokyos raske võiduga

18:18

MM-tiitlit jahtiv Solberg võitis Sardiinia ralli avakatse

17:42

Nishikori tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

17:17

Otepää MK-etapp pälvis FIS-i kestlikkusauhinna

loe: kultuur

18:29

Jarmo Reha lavastusest "Elu teatris": oleme omas mahlas

18:23

Kumu uus näitus uurib eestlaste suhteid soome-ugri põlisrahvastega

18:21

Maria Faust: käeluumurd muutis mu karjääri kardinaalselt

15:56

Galerii: Klassikaraadio kolis oma stuudio muusikapäeva puhul Tammsaare parki

loe: eeter

17:23

Sulev Valner: ERR teeb väikese eelarvega palju

15:56

Galerii: Klassikaraadio kolis oma stuudio muusikapäeva puhul Tammsaare parki

15:53

Eurovisioonil Horvaatiat esindanud Baby Lasagna esineb veebruaris Tallinnas

15:29

Taimetohter Tiiu Annuk: hilissügis on õige aeg aiakahjuritega võitlemiseks

Raadiouudised

17:30

Riigieelarve arutelu parlamendis ilmselt suuri muutusi ei too

15:45

USA jätab NATO tulevikku arutavalt kogunemiselt kõrvale mitu liitlast, sh Eesti

15:45

Tartu plaanib uut kergliiklussilda Kvissentali ja Supilinna vahele

15:40

Riigil napib raha vananenud IT-süsteemide uuendamiseks

15:35

Vene piirivalve pidas kinni Sillamäele suundunud kaubalaeva

15:25

Raadiouudised (01.10.2026 15:00:00)

12:50

Rootsis ei soovi keegi valitsust kokku panna

12:50

Tallink võib riigitoetuse kadumisel viia mõne laeva Eesti lipu alt ära

12:45

Kutseõppeasutused vajavad uut rahastusmudelit

12:20

Raadiouudised (01.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo