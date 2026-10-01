Riigi autentimisteenustes on viimastel nädalatel esinenud korduvalt tõrked

1. oktoobril esines taas tõrkeid riigi autentimisteenuse kasutamisel, mistõttu oli sisselogimine mitmetesse riigi e-teenustesse häiritud. Riigi infosüsteemi ameti (RIA) kommunikatsioonispetsialist Bret-Maria Rikko sõnas ERR-ile, et mitmete rikete taga tehnilised probleemid, kuid ühel juhul ka ummistusrünnak.

"Viimastel nädalatel on riigi autentimisteenuse töös esinenud korduvalt tõrkeid, mis on raskendanud mitmesse avaliku sektori e-teenusesse sisselogimist. Tõrgete põhjused on olnud erinevad. Ühel juhul oli tegemist riigi autentimisteenuse vastu suunatud hajutatud ummistusrünnakuga (DDoS), teistel juhtudel tehniliste probleemidega," lausus Rikko.

Ummistusrünnaku puhul ei ole motiivi ega päritolu võimalik täpselt määrata, ütles kommunikatsioonispetsialist ERR-ile.

Rikko kinnitas, et teenuste tööd jälgitakse pidevalt ning häiretele reageeritakse koheselt, mistõttu on ka vähenenud katkestuste kestus.

"Samuti oleme võtnud kasutusele täiendavaid meetmeid, mis aitavad häireid varem avastada ja neile kiiremini reageerida. Osa neist lahendustest on juba kasutusel, osa juurutamisel," sõnas Rikko.

Septembri viimasel nädalal tabas riigi autentimisteenuseid ERR-ile teadaolevalt tehniline rike kaks korda - 21. septembril ning 24. septembril. Mõlemal korral toodi põhjuseks tehniline probleem.