Ignitise tütarfirma kaalub gaasielektrijaama rajamist Tartu külje alla

Ignitis Eesti tütarfirma huvi rajada Kastre valda kuni 200-megavatine gaasielektrijaam lähtub Eleringi plaanist hankida üle Eesti elektrisüsteemi taaskäivitamise võimsust, ütles Ignitis Eesti tegevjuht Timo Tatar.

"Nii nagu Eleringi hajutatud taaskäivitamise võimsuse hanke tingimused ette näevad, et selline jaam peab olema ennekõike valmis käivituma ja iseseisvalt töötama nendel momentidel, kui Eleringil seda vaja on süsteemi taaskäivitamiseks. Muul ajal saab selline elektrijaam osaleda ka kõikidel teistel turgudel ja lisaraha teenida," lausus Tatar.

Kastre vallavanem Priit Lomp ütles, et Uniküla sobib asukoha seesuguse eesmärgiga võimsuse püstitamiseks oma tehniliste eelduste poolest.

"Lähikonnas on olemas gaasi baasvõrgu toru ja on olemas ka 330-kilovoldine elektrivõrk ja Lõuna-Eestis Jõgevamaalt kuni Kagu-Eestini välja on kolm võimalikku asukohta. Üks nendest on Jõgeva vallas, üks on Tartu vallas ja üks on Kastre vallas ja rohkem kohti üle Lõuna-Eesti ei olegi, kus oleks võimalik seda tehniliselt realiseerida," lausus Lomp.

Ka Tatar ütles, et Uniküla puhul köitis lähedus Eleringi maagaasivõrgule ja tugevad elektriühendused.

"Kas maagaas on tarnitud elektrijaamale LNG-tankerite kaudu või kuskilt Norrast, seda muidugi on keeruline öelda," lausus Tatar.

Praeguseks on ettevõte esitanud Kastre vallale detailplaneeringu algatamise taotluse. Arendushuvi ei tähenda aga lõpliku investeerimisotsust, märkis Tatar.

"Täna me teeme alles ettevalmistusi, et olla juhul kui Eleringi hanketingimused tunduvad meile atraktiivsed, valmis pakkuma. Olgu ka öeldud, et meie huvi täna ei piirne üksnes Kastre vallaga, vaid me vaatame sobivaid maatükke ka teistes kohtades, millest on veel vara rääkida," lausus Tatar.

Eleringist öeldi, et vastav hange kuulutatakse välja praeguste plaanide järgi käesoleva aasta lõpu poole.

Lomp lisas, et esitatud detailplaneeringut vald veel menetlema hakanud ei ole, sest Ignitis ei ole ainuke, kes piirkonda gaasijaama tahaks rajada. Lomp ütleb, et alustuseks on Ignitise taotlus saadetud omakorda ülevaatamiseks riigile.

"Oleme saatnud Ignitise asukohataotluse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile selle mõttega, et nemad vaataksid kõigile riigi maavara planeeringutele ja muudele planeeringudokumentidele otsa, et kas leiavad mõne asja, mis nende vaatest selle välistaks, sest vald rumalat tööd teha ei taha. Valla enda üldplaneeringus on see väärtuslik põllumaa, küll aga on meil üldplaneeringus kirjas, et kui on väga suure avaliku huviga objekt – ja meie arvates elektritootmisvõimsus on väga suure avaliku huviga objekt –, siis seal on seda võimalik menetleda," lausus Lomp.

Hinnanguliselt jääb kuni 200-megavatise gaasielektrijaama rajamise maksumus umbes 200 miljoni euro juurde.