Viljandis tutvustati gaasielektrijaama rajamise plaani

Riigi tellimusel rajatakse Eestisse vähem kui kümne aastaga viis kuni kümme gaasielektrijaama, et välistada korraga kogu elektrisüsteemi rivist väljalangemine. Üks jaam soovitakse ehitada Viljandi valda. Omavalitsus sellele otseselt vastu küll pole, kuid samas ei näe vaidlemiseks ka erilist võimalust.

Eesti elektrisüsteemi kustumist pole kunagi ette tulnud. Selle vältimiseks vajab riik juurde juhitavat tootmisvõimsust, sealhulgas gaasielektrijaamu.

"Praegu meil on süsteemis ainult üks koht, kust saab süsteemi kustumise korral süsteemi üles ehitada. Eesmärk on, et meie energiajulgeolek oleks tugevam, et süsteem oleks kriisikindlam, et süsteemi oleks võimalik taastada kiiremini, korraga mitmest kohast," ütles kliimaministeeriumi energiaturgude valdkonnajuht Karin Maria Lehtmets.

Riiklik võrguhaldur Elering on välja valinud viis piirkonda, kuhu gaasielektrijamu võiks ehitada. Asukohavaliku eelduseks on gaasitrassi ja elektrivõimsuse lähedus. Hange arendajate leidmiseks kuulutatakse välja veel tänavu.

"Et saavutada taastamisvõime asukohtade hajutatus, et elektrijaamad oleksid üle Eesti laiali. Selles hankes siis selguvad, millistes piirkondades ja millises mahus taastamisvõimekused luuakse," lausus Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp.

Energiaettevõtete grupiga Evecon seotud osaühing Sakala Energia esitas Viljandi vallavalitsusele taotluse ehitada Tõrrekülas asuvale Sõõrumaa kinnistule 200-megavatise võimusega gaasielektrijaam. Kui vald kehtestab detailplaneeringu ja väljastab ehitusloa, siis alles saab Sakala Energia osaleda riigihankes ja on valmis alustama elektrijaama ehitamist 2031. aastal.

"Taaskäivitamise teenust ja võimekust omav elektrijaam omab kindlasti positiivset mõju piirkonna tarbijatele. Kui peaks olema mingi katkestus, siis Viljandi valla elanikud saavad elektri endale varem tagasi. Lisaks me näeme ette elektrijaama võimsusest sõltuva tasu, mida saab vald oma äranägemise järgi kasutada," ütles Eveconi tegevjuht Karl-Joonatan Kvell.

Viljandi vallavolikogu liikmed otsest vastuseisu gaasielektrijaamale ei väljendanud, kuid omavalitsusel puudub ka võimalus detailplaneeringu algatamisest keelduda.

"Asukoht on majanduslikult valitud ja täna vist tundub, et omavalitsusel kuigi palju võimalusi juurde rääkida ja vaielda selle asukoha osas vist ei ole," sõnas Viljandi vallavolikogu esimees Kaupo Kase.