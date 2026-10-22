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FT: Tiktoki Euroopa äri äratas Saksa meediamagnaadi huvi

Välismaa
Hiina sotsiaalmeediaplatvorm Tiktok
Hiina sotsiaalmeediaplatvorm Tiktok Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Saksa meediakontserni Axel Springer tegevjuht Mathias Döpfner tegi ettepaneku eraldada Tiktoki Euroopa tegevus Hiina emafirmast ByteDance. Allikate teatel tegi ta ka ettepaneku omandada osalus Tiktoki Euroopa äris.

USA-s tegutsev Tiktoki haru müüdi rahvusvahelisele investorite konsortsiumile, milles enamusosalus kuulub Ühendriikide ettevõtetele. Döpfneri idee oli luua Euroopas USA eeskujul lahendus ja ta tutvustas  seda plaani USA suursaadikule Prantsusmaal Charles Kushnerile. Charles Kushneri poeg Jared Kushner on USA presidendi Donald Trumpi väimees.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Döpfner tegi ka ettepaneku omandada osalus Tiktoki Euroopa äris 

Döpfneri sõnul kujutab Hiina omanduses olev TikTok ohtu, kuna platvormi võidakse kasutada propaganda ja äärmusliku sisu levitamiseks. Kuigi Döpfner on Tiktoki eraldamise ideed avalikult toetanud juba 2022. aastast, pole ta kunagi otsesõnu väljendanud soovi ise üheks investoriks hakata. Ta on varem kutsunud üles andma Tiktoki demokraatlike riikide investorite kontrolli alla või keelustama platvormi.

Ajalehe Financial Times hinnangul näitab Döpfneri ja Kushneri kohtumine Saksa meediajuhi ulatuslikke ambitsioone. Döpfner üritas 2015. aastal edutult omandada ajalehte Financial Times ning on väljendanud huvi ka väljaande The Wall Street Journal ostmise vastu.

Kohtumine Kushneriga viitab sellele, et Döpfner soovib nüüd tihendada sidemeid Trumpi administratsiooniga. Veebruaris kohtus ta USA presidendi kantseleiülema Susie Wilesiga. 

Eelmisel kuul andis Döpfner Axel Springeri auhinna üle miljardärist investorile Peter Thielile, kes on vabariiklaste rahastaja ja asepresident JD Vance'i liitlane. Trumpi esimese ametiaja jooksul lõi Döpfner tihedad suhted USA toonase Saksamaa suursaadiku Richard Grenelliga.

Axel Springer tegutseb 40 riigis, kontserni kuuluvad ka Saksa suurim leht Bild, ajaleht Welt, veebiväljaanne Politico ja The Telegraph. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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