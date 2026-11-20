Saksamaa kultuuriministri Wolfram Weimeri sõnul tunnevad investorid huvi Tiktoki Euroopa haru omandamise vastu ning on valmis maksma selle enamusosaluse eest 25 miljardit eurot.

"Oleme juba paljude investoritega rääkinud. See on üleeuroopaline algatus ja usume, et nad suudavad sellisesse ärisse investeerida umbes 25 miljardit eurot. Tiktok Europe peaks olema valmis müüma 75–80 protsenti oma aktsiatest," ütles Weimer.

Veebiväljaane Politico kirjutab, et tegemist on Saksamaa ja Austria algatatud üleeuroopalise projektiga, mille eesmärk on vähendada Hiina päritolu Tiktoki võimalikku mõju Euroopa demokraatiale ja infokeskkonnale.

Eeskujuks on siin USA lahendus. USA-s tegutsev Tiktoki haru müüdi rahvusvahelisele investorite konsortsiumile, milles enamusosalus kuulub Ühendriikide ettevõtetele.

Weimeri sõnul on huvi tehingu vastu üles näidanud investorid viiest Euroopa riigist, kuid nende nimesid pole avalikustatud. Väidetavalt tunneb Tiktoki Euroopa haru omandamise vastu huvi ka Saksamaa meediakontsern Axel Springer, mis on veebiväljaande Politico emaettevõte.