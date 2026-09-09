Thieli toetatud idufirma hakkab USA-s ja Saksamaal kaugmaarelvi tootma

Ajaleht Financial Times kirjutab, et tehnoloogiamiljardäri Peter Thieli toetatud idufirma Covenant rajab tehased USA-sse, Iisraeli ja Saksamaale. Firma kavatseb hakata massiliselt tootma kaugmaa täppisrelvi, mis on mõeldud Hiina, Venemaa ja Iraani poolt lähtuvate ohtude vastu.

Covenanti toodetav põhirelv Anthem peaks pakkuma alternatiivi USA-s toodetud tiibraketile Tomahawk. Viimase lennuulatus on küll 1600 kilomeetrit, kuid üks selline relv maksab mitu miljonit dollarit, vahendas Financial Times.

Ühe Anthemi hind jääks ettevõtte sõnul sadadesse tuhandetesse eurodesse, mistõttu saaks neid vajadusel kasutada suurtes kogustes.

"Covenant keskendub kahele asjale, madalale hinnale ja suurele tootmisvõimekusele," ütles Covenanti kaasasutaja ja tegevjuht Michael Kaufman. Ta lisas, et firma eesmärk on pakkuda Euroopale ja USA-le lahendusi sügavateks täppislöökideks.

Idufirmat toetab ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu nõuniku asutatud riskikapitalifirma. Covenant kavatseb järgmise aasta alguses alustada tootmist Dallases, Leipzigis ja Iisraelis.

Covenant plaanib 2027. aastal toota nii oma Saksamaa kui ka USA tehases 1000 Anthem-tüüpi raketti ning alates 2028. aastast suurendada tootmismahu mõlemas tehases 5000 raketini aastas.

Covenanti avalik sisenemine ülemaailmsele kaitsetööstusturule toimub ajal, mil lääneriigid püüavad hankida kaugmaarelvi ja täiendada oma olemasolevaid varusid.

Näiteks Iraani konflikti tõttu on USA Tomahawkide varud vähenenud ning relvahiid Raytheon toodab neid praegu vaid 60 tükki aastas. Raytheon sõlmis eelmisel kuul siiski Pentagoniga 23 miljardi dollari suuruse lepingu ning peaks suurendama aastast tootmismahtu 1000 raketini.

Ka Euroopa riigid püüavad hankida relvi, millega oleks võimalik tabada Venemaad Euroopa territooriumilt. Euroopa on samas aastakümneid sellise võimekuse puhul sõltunud USA-st.

Covenant ei avalikusta Anthemi täpset lennuulatust, kuid relv on kavandatud Venemaast, Hiinast ja Iraanist lähtuvate ohtude vastu ning kannab kuni 250-kilogrammist lõhkepead. Covenant on saanud juba ligi 130 miljoni euro eest tellimusi.

Covenant on sõlminud USA valitusega kaks lepingut, allikate teatel peab firma kõnelusi ka Saksamaaga. Covenant keeldus täpsustamast, kas nende toodet tuleks liigitada tiibraketiks või kaugmaadrooniks.

"Terminoloogia sõltub vaatenurgast. Meie peame seda sügava ulatusega täppislöögimoonaks," ütles Covenanti tippjuht Abby Denburg.