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Saksamaa plaanib tugevdada kaitsevõimet Ukraina tiibrakettidega

Välismaa
Ukraina jätkab Venemaa tööstusrajatiste ründamist
Ukraina jätkab Venemaa tööstusrajatiste ründamist Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Saksamaa plaanib oma kaitsevõime tugevdamiseks osta Ukrainas välja töötatud tiibrakette. Saksamaa samm viitab, et Euroopa riigid hakkavad üha enam toetuma Ukraina sõjatehnoloogiale.

Asjaga kursis olevate allikate sõnul sõlmivad Saksamaa võimud lähinädalatel lepingu Bars-tüüpi rakettide esimese partii ostmiseks. Bars on reaktiivmootoriga relv, mille lennuulatus ulatub kuni tuhande kilomeetrini ja mille lõhkepea kaalub ligikaudu 105 kilogrammi.

Bundeswehr kavatseb katsetada rakette 2027. aasta alguses ning edukate katsete korral võiks järgneda tellimus sadadele rakettidele. 

See plaan on osa Saksamaa mitmetahulisest püüdlusest tugevdada Euroopa heidutusvõimet Venemaa suhtes, täiendades oma kaugmaarelvastuse arsenali. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on nimetanud seda üheks relvaks, mida kasutatakse Venemaal asuvate sõjaväebaaside ja energiarajatiste ründamiseks.

"See on olnud kõige laialdasemalt toodetud odav Ukraina tiibrakett. See on rakett, mida on kõige rohkem lennutatud," ütles Norra Kaitseuuringute Instituudi vanemteadur Fabian Hoffmann. 

Viimastel kuudel on Barsi rakette toodetud ka Saksamaal, kus nende valmistamisega tegeleb saladuskatte all tegutsev Ukraina-Saksa ühisettevõte. Esimene Saksamaal toodetud ja rahastatud rakettide partii tarniti Ukrainale 2026. aasta oktoobris. Nüüd kavatsetakse rakette toota ka Saksamaa enda relvajõudude tarbeks, vahendas Financial Times

See on osa laiemast suundumusest, mille käigus NATO liikmesriigid uurivad võimalusi võtta Ukraina tehnoloogia kasutusele oma relvajõududes. Ka Taani, Eesti ja Läti on väljendanud huvi Ukraina relvade ostmise vastu. 

USA maavägi sõlmis eelmisel kuul Ukraina ettevõtte Skyeton tütarfirmaga 10 miljoni dollari suuruse lepingu luuredroonide Raybird soetamiseks. Sama süsteemi vastu tunneb huvi ka Saksamaa.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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