Bloomberg: Rosneft ägab Ukraina droonirünnakute all

Ukraina korduvad droonirünnakud sunnivad Rosnefti samu tehaseid korduvalt remontima. Samal ajal väheneb ettevõtte kasum, kasvab võlakoormus ning isegi taastatud seadmete töökorda saamine ei taga, et need suudavad pikemalt töötada.

Rosnefti 12 naftatöötlemistehast moodustavad umbes kolmandiku Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Mõned neist on olnud kuude kaupa osaliselt või täielikult rivist väljas.

Näiteks Moskvat ja selle ümbrust varustav Rjazani tehas on pärast maikuist rünnakut töötanud piiratud võimsusega. Sõzrani tehas on viimase poole aasta jooksul olnud sageli rivist väljas, samas kui Tuapse tehas on seisnud alates aprillist.

Ukraina on tehaseid korduvalt uuesti rünnanud vahetult pärast remonditööde lõppu. Kulud kuhjuvad ning ettevõtte esindajad on eravestlustes hoiatanud, et sellist koormust ei ole võimalik kaua taluda. Seetõttu on remonditöid teadlikult edasi lükatud.

Remonti raskendavad veel ka lääneriikide sanktsioonid, mis piiravad juurdepääsu vajalikele varuosadele. Rahalised raskused kajastuvad juba ettevõtte tulemustes. Rosnefti puhaskasum langes aasta esimesel poolel ligi viiendiku võrra.