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Sõja 1676. päev: Ukraina ründas droonidega Ilski naftatöötlemistehast Venemaal

Välismaa
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Illustreeriv foto.
Illustreeriv foto. Autor/allikas: REUTERS/Stringer/File Photo
Välismaa

Ukraina ründas ööl vastu laupäeva droonidega Venemaa Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehast. Venemaa korraldas järjekordse rünnaku Kiievile. Venemaa on võtnud sihikule Ukraina andmekeskused.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 26. septembril kell 15.55:

- Rünnakud Kiievi andmekeskustele häirisid mitme meediaväljaande tööd;

- Kiievis on droonirünnakutes viga saanud vähemalt viis inimest;

- Ukraina ründas droonidega Venemaal Ilski naftatöötlemistehast;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1710 sõdurit.

Rünnakud Kiievi andmekeskustele häirisid mitme meediaväljaande tööd

Mitme Ukraina meediaväljaande teatel häirisid nende tööd Venemaa rünnakud Kiievi andmekeskustele.

Venemaa väed hoogustasid septembris rünnakuid Kiievi andmekeskustele, mis on kogu pealinnas põhjustanud internetikatkestusi ja häirinud juurdepääsu veebiteenustele.

Telekanal Novyny.Live teatas, et peatas Kiievi taristule suunatud rünnaku tõttu ajutiselt saadete edastamise, kuna osa nende teenustest oli häiritud.

Pärast Venemaa rünnakuid peatas laupäeval töö ka sõjandusväljaanne Armiia TV.

Ukraina rahvusringhäälingu Suspilne teatel lakkasid nende veebilehel töötamast videopleierid, sest neid haldava ettevõtte Cosmonova andmekeskus sai reedel kahjustada. Laupäeval teatas Cosmonova, et nende andmekeskust rünnati teist korda, mistõttu langes see täielikult rivist välja.

Ukraina digiministeeriumi andmetel sai 23. septembril toimunud rünnakus kahjustada Kiievi andmekeskus, kus asusid internetiteenuse pakkuja UTELS võrguseadmed. See tõi kaasa teenusehäired, mõjutas pilveteenust Fex.net ning jättis ligi 100 000 majapidamist Kiievis ja selle ümbruses ilma internetiühenduseta.

Pärast järgmist, 24. septembri rünnakut Kiievile teatasid teenusepakkujad Domonet, Kievnet ja Faust taristukahjustustest ning internetikatkestustest. Samuti hävitas Venemaa andmekeskuse, kus asus MiroHosti taristu. Ettevõtte teatel ei oska nad veel hinnata, millal teenuste töö taastub.

Järgmine rünnak kahjustas 25. septembril Datagroupi andmekeskust.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas 25. septembril pärast kohtumist sõjaväejuhtkonnaga, et Ukraina valitsus otsustas tugevdada andmekeskuste ja muu elutähtsa sidetaristu kaitset.

Kiievis on droonirünnakutes viga saanud vähemalt viis inimest

Venemaa droonirünnakutes Kiievile on laupäeval vigastada saanud vähemalt viis inimest. Ukraina pealinn on juba teist päeva Venemaa peaaegu lakkamatute rünnakute all olnud.

Ainuüksi öö ja hommiku jooksul anti õhuhäire Kiievis viiel korral, mõni neist kestis mitu tundi. Alates reedest on õhuhäireid olnud kokku 15.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et laupäeva öösel ja hommikul on rünnatud pealinna nelja linnaosa ja neist kõige rängemalt on kannatada saanud kesklinnast edelas asuv Solomjansk.

Vene droon tabas seal viiekorruselist elamut, evakueerida tuli 20 inimest. Allakukkunud droonirusud põhjustasid tulekahju ka ühe büroohoone katusel.

Ukraina ründas droonidega Venemaal Ilski naftatöötlemistehast

Ukraina ründas ööl vastu laupäeva droonidega Venemaa Krasnodari krai Ilski naftatöötlemistehast. Venemaa ja Ukraina seirekanalid teatasid plahvatustest rafineerimistehase piirkonnas, droonide tegevus jätkus öö läbi.

Krasnodari krai kuberner Venjamin Kondratjev ütles, et droonid ründasid Severski rajooni, kus rafineerimistehas asub, ning väitis, et oli hukkunuid ja üks inimene sai raskelt vigastada.

Kondratjev ütles, et droonide rusud kahjustasid ka üht elumaja ning et rajoonis puhkesid tulekahjud kahes ettevõttes. Ta ei täpsustanud, millised need ettevõtted olid.

Sõltumatu Venemaa meediaväljaanne ASTRA teatas, et tunnistajate filmimaterjali analüüs näitas, et üks tulekahjudest oli Ilski naftatöötlemistehases.

Kyiv Independent ei suutnud iseseisvalt kontrollida, kas Ilski naftatöötlemistehas oli üks rünnatud rajatistest ega hinnata kahjude ulatust.

Ilski naftatöötlemistehas, mis asub umbes 500 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrolli all olevast territooriumist, on Lõuna-Venemaa üks suuremaid naftatöötlemisrajatisi, tootes aastas ligi 6,6 miljonit tonni kütust.

Kogu täiemahulise sõja vältel on Ukraina üksused seda rajatist korduvalt rünnanud. ASTRA andmetel oli rafineerimistehast juuniks tabatud vähemalt 16 korral.

Ukraina kindralstaap kinnitas 2. juunil aset leidnud rünnakut rafineerimistehasele, mis põhjustas suure tulekahju. Ukraina väed ründasid rajatist uuesti 8. augustil, mille järel teatas kindralstaap tabamusest, millele järgnes tulekahju rafineerimistehase territooriumil.

Krasnodari krai, strateegiline piirkond Venemaa Musta mere rannikul, on sattunud üha sagedamini Ukraina droonirünnakute alla, kuna Kiiev laiendab oma rünnakute ulatust sügavale Venemaa territooriumile.

Ukraina on üha sagedamini võtnud sihtmärgiks Venemaa naftatöötlemistehased ja muu energiainfrastruktuuri, püüdes häirida kütusetarnet Venemaa sõjaväele ja vähendada tulu, mida kasutatakse Moskva sõja rahastamiseks.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1710 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 527 280 (+1710);

- tankid 12 376 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 25 435 (+20);

- suurtükisüsteemid 50 371 (+96);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2160 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1673 (+4);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robootikasüsteemid  2748 (+12);

- operatiivtaktikalised droonid 534 020 (+1445);

- tiibraketid 5118 (+0) ;

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 153 728 (+576);

- eritehnika  4749 (+8).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karin Koppel, Valner Väino

Allikas: BNS, The Kyiv Independent

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