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Sõja 1645. päev: Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast

Välismaa
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Nižni-Novgorodi oblastis asuv Kstovo rafineerimistehas
Nižni-Novgorodi oblastis asuv Kstovo rafineerimistehas Autor/allikas: X/supernova_plus
Välismaa

Ukraina süütas õhurünnakuga Kstovo naftatöötlemistehase Venemaal. Ukraina väed jätkasid ööl vastu kolmapäeva ka Venemaa suurima veebikaubamaja Wildberries logistikataristu hävitamist.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 26. augustil kell 14.50:

- Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast;

- Ukraina jätkab Wildberriesi logistikataristu hävitamist;

- Venemaa rünnaku tõttu hukkus Tšernihivis kaks inimest;

- Budanov: Patriot-rakettide tarned jätkuvad, kuid mullusest vähem;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1450 sõdurit.

Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast 

Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva Nižni Novgorodi oblastis Kstovos asuvat Venemaa NORSI naftatöötlemistehast, kinnitas Ukraina kindralstaap.

Lukoili tehas on Venemaa üks olulisemaid naftatöötlemis- ja bensiinitootmisrajatisi.

Kindralstaabi teatel sai tehas tabamuse, mille tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Kahjustuste ulatust praegu hinnatakse.

Enne tulekahjuteadete levimist teatasid Kstovo piirkonna elanikud õhuhäirest ja droonidest. Vahetult pärast seda hakkasid seirekanalid avaldama kohalike elanike fotosid ja videoid tehast haaranud leekidest.

Venemaa võimud ei ole tehase ründamist veel kommenteerinud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjutas kolmapäeval sotsiaalmeedias, et viimase ööpäeva jooksul tabas Ukraina Venemaal 16 sihtmärki.

Zelenski sõnul andis Ukraina kauglööke Venemaa naftarajatiste, sõjatööstusettevõtte, logistika, lennuväljade, raketiüksuse ja sellise taristu pihta, mida Venemaa kasutab Ukraina ründamiseks.

Kstovo asub Ukraina piirist ligikaudu 800 kilomeetri kaugusel.

"Sõda peab naasma sinna, kust see algas. Ukraina vastab Venemaa rünnakutele ja me teeme seda nii, et sõja hind agressori jaoks paratamatult tõuseb," kirjutas Zelenski.

NORSI ehk Lukoil-Nižegorodorgsintezi tehas on Venemaa suuruselt neljas naftatöötlemistehas ja teine bensiinitootja, kus töödeldakse aastas umbes 15–17 miljonit tonni toornaftat. Lisaks toodetakse seal bituumenit, samuti Venemaa vägede toetamiseks mõeldud diisli- ja lennukikütust.

Ukraina on tehast 2026. aastal korduvalt rünnanud, sealhulgas 5. aprillil, 20. mail, 24. juunil ja 2. juulil. Mõne rünnaku tagajärjel tuli tootmisüksuste töö peatada.

Ukraina jätkab Wildberriesi logistikataristu hävitamist

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina väed jätkasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa suurima veebikaubamaja Wildberries logistikataristu hävitamist.

Ukraina rünnak tabas Tambovi oblastis asuvat Wildberriesi logistikakeskust, kus puhkes tulekahju. Piirkonna kuberner teatas hiljem, et logistikakeskus hävis täielikult.

See toimus pärast mitmepäevaseid Ukraina rünnakuid Wildberriesi konkurendi Ozoni logistikakeskuste vastu.

Viimased rünnakud viitavad, et Ukraina jätkab Venemaa veebikaubamajade survestamist, hävitades nii Wildberriesi kui ka Ozoni logistikakeskusi.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid veel, et Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva Kstovos asuvat naftatöötlemistehast.

Ukraina rünnak tabas Tambovi oblastis asuvat Wildberriesi logistikakeskust Autor/allikas: Kuvatõmmis

Nižni-Novgorodi oblastis asuv Kstovo rafineerimistehas on üks Venemaa juhtivaid naftatöötlemistehaseid ja mängib olulist rolli Moskva piirkonna varustamisel naftasaadustega.

Ukraina ründas veel ka okupeeritud Luhanski oblastit, kus kärgatanud võimsale plahvatusele järgnes tulekahju.

Annekteeritud Krimmis lülitati Ukraina rünnakute käigus teisipäeva hilisõhtul Bahtšõsarai rajoonis ja Simferopoli linnas umbes tunni jooksul korduvalt elekter sisse ja välja, teatas Ukraina-meelne Telegram-kanal Crimean Wind. Plahvatustest teatati ka poolsaare Sakõ rajoonis ja Jevpatorija linna lähedal.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Tšernihivis kaks inimest

Venemaa droonid ründasid kolmapäeva hommikul Tšernihivis elumaja. Rünnakus hukkusid 49-aastane naine ja nelja-aastane tüdruk ning vigastada sai 14-aastane tüdruk, vahendas Ukrainska Pravda. 

Budanov: Patriot-rakettide tarned jätkuvad, kuid mullusest vähem

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski administratsiooni juht Kõrõlo Budanov nimetas õhukaitset Kiievi üheks prioriteediks ja palus Itaalial aidata neid taeva ja merede kaitsmisel, vahendas portaal Unian teisipäeva õhtul väljaannet La Stampa.

Väljaande kohaselt on Kiievil Budanovi sõnul vaja hetkel nelja asja.

"Esiteks, laskemoona õhukaitsesüsteemidele. Iga tabatud ballistiline rakett tähendab päästetud kodu, terveks jäänud kooli ja surmast päästetud inimesi. Teiseks, ühist tootmist: me toodame juba üle poole sellest, mida vajame sõjategevuseks, kuid meil on vaja uusi litsentse, tehnoloogiaid ja ühisettevõtteid. See võimaldaks meil mitte sõltuda partnerriikide poliitilistest tsüklitest. Kolmandaks, ettearvatavat rahastust, vastasel juhul ei saa armee operatsioone planeerida. Vabandust, on veel ka neljas punkt, mis puudutab mitte ainult meid: laevaliikluse turvalisus Musta mere piirkonnas," rääkis Budanov.

Ajakirjaniku küsimusele, kas on aset leidnud mingeid edusamme Patriot-süsteemide rakettide tarnimisel Ukrainale, märkis Budanov, et tarned jätkuvad, kuid neid ei ole piisavalt.

"Ma ei nimeta numbreid, sest ma ei taha anda vaenlasele eelist ega käituda partnerite suhtes ebakorrektselt. Ütlen vaid, et 2026. aastal saame vähem kui 2025. aastal. Tarned jätkuvad, need on regulaarsed, kuid neist ei piisa, et vastu seista Venemaa rünnakute tempole," ütles Budanov.

Samas tunnistas Budanov, et isegi märkimisväärne raketitarne ei suuda sõja käiku muuta, kuid see suurendaks konflikti hinda Venemaale.

"Kremli jaoks on iga sihtmärgini jõudnud ballistiline rakett edu, samas kui iga alla tulistatud rakett on põhjus tõsiseks järelemõtlemiseks, sealhulgas ka majanduslikus mõttes," ütles Budanov.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1450 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 480 750 (+1450);

- tankid 12 300 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 25 230 (+10);

- suurtükisüsteemid 48 641 (+74);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2062 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 1588 (+1);

- lennukid 440 (+0) ;

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid  2387 (+9);

- operatiivtaktikalised droonid 481 605 (+1723);

- tiibraketid 5052 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 139 754 (+533);

- eritehnika  4592 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, BNS, Ukrainska Pravda

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