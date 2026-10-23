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Ukraina droonirünnak tabas okupeeritud Luhanskit

Välismaa
Ukraina üksus tulistamas Vene positsioone mitmelasulisest raketiheitjast Grad.
Ukraina üksus tulistamas Vene positsioone mitmelasulisest raketiheitjast Grad. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Anatolii Stepanov
Välismaa

Ööl vastu reedet langes Ukraina ulatusliku droonirünnaku alla okupeeritud Luhansk, kus tabamuse said tõenäoliselt sideobjektid, kuna osas linnast kadus side ning täheldati elektrivarustuse häireid.

Umbes kell neli hommikul kostsid Luhanskis plahvatused. Pärast neid tekkisid linnas side- ja elektrivarustuse häired, teatasid sõjasündmusi kajastavad seirekanalid ühismeedias.

Kanali Exilenova+ avaldatud videol on näha sidemasti lähedal toimunud plahvatust, misjärel kadus osas okupeeritud linnast side täielikult.

Ametlikke andmeid rünnaku tagajärgede kohta veel ei ole.

Luhansk on olnud Venemaa okupatsiooni all alates 2014. aastast.

Reedene rünnak ei ole esimene seda linna tabanud Ukraina õhurünnak. Ööl vastu 21. oktoobrit tabasid droonid linnas sideoperaatori Lugakomi hoonet ja telekommunikatsiooniteenuste keskust. Päev varem, 20. oktoobril, sai okupeeritud Donetskis löögi Ugletelekomi andmekeskus.

Samal ajal tabasid Ukraina üksused okupatsioonivägede juhtimispunkte Luhanski ja Kurahhove lähedal ning Venemaa ladusid okupeeritud Krimmis ja Donetski oblastis.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina

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