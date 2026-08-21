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Kiviselg: Venemaa kaotused ületavad värvatute arvu

Välismaa
Ants Kiviselg
Ants Kiviselg Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Venemaa jätkab oma agressioonisõjas Ukraina vastu tsiviiltaristu ründamist ja survet rindel, kuid tema isikkoosseis kaotused ületavad uute värvatud sõdurite arvu, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

"Venemaa Föderatsioon kaotas eelmisel nädalal keskmiselt 1400 sõjaväelast ööpäevas. Jätkub sama protsess, kus Vene relvajõudude kaotused ületavad uute värvatud sõdurite arvu mõne tuhande sõjaväelase võrra kuus," ütles Kiviselg reedel kaitseministeeriumis toimunud iganädalasel briifingul.

Luurekeskuse ülema sõnul püsis sõjategevuse intensiivsus rindel eelneva nädala tasemel – rindel toimus keskmiselt 231 lahingukokkupõrget ööpäevas – ning jätkusid tugevad kesk- ja kaugmaalöögid erinevate sihtmärkide pihta.

Kõige intensiivsem lahingutegevus toimus Donetski oblastis Pokrovski ja Kostjantõnivka suunal, millele järgnesid Slovjanskis ning Zaporižžja oblastis Huljapoles ja Harkivi oblastis Lõuna-Slabožanske suunal.

Ukraina väed tegid vasturünnakuid Harkivi oblastis Veliki Burluki ja Borova suunal Donetski oblastis Lõmani suunal, Huljaipole ning Dnipropetrovski oblastis Oleksandrivka suunal.

Kiviselja esitatud ülevaate kohaselt tabasid Venemaa kaugmaalöögid tööstus-, kütuse-,  põllumajandus-, logistika- ja transporditaristut, elamuid, ostukeskusi, postkontoreid vähemalt kümnes Ukraina oblastis. Õhulöökidest põhjustatud voolukatkestusi esines vähemalt kuues Ukraina oblastis. Jätkusid rünnakud Ukraina sadamate, neis viibivate ja nende läheduses liikuvate laevade vastu. Venemaa korraldatud rünnakutes kasvab reaktiivmootoriga droonide osakaal, mis ulatub viiendikust kuni kahe kolmandikuni.

Vene relvajõudude kaugmaa ründevahendid põhjustavad kõige suurema osa tsiviilelanikkonna kaotustest Ukrainas, kusjuures juulikuus oli tsiviilohvrite arv suurim pärast 2022. aasta maid. Juulis hukkus 437 ja sai haavata 2610 Ukraina tsiviilisikut, mis on 70 protsenti rohkem kui eelmise aasta juulis.

Vene õhuründevahendid tabasid taas ka sõjapiirkonna läheduses asuvaid riike. Varitsev õhuründemoon S8000 Banderol lendas Moldova õhuruumi ja kukkus alla 20 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Moldova president Maia Sandu sõnul satuvad mõned Vene droonid Moldova õhuruumi juhuslikult, kuid teiste õhuründevahendite lennutrajektoor viitab tahtlikule saatmisele, sedastas kolonel Kiviselg.

Ukraina korraldas omalt poolt möödunud nädalal kaks ulatuslikku rünnakut Krimmi energiataristu vastu ning alates 1. juulist on Ukraina tabanud ligi 240 erinevat energiataristu objekti Krimmis. Samuti  ründasid Ukraina drooniüksused Bastion-M raketikompleksi, lennuvälju, radareid ja droonide juhtimisseadmeid poolsaarel, loetles Kiviselg.

Lisaks tabasid Ukraina õhurünnakud Venemaal Rostovi oblastis asuvat Kamenski raketikütuse tehast, naftatöötlemistehaseid Leningradi oblastis ja Baškortostani Vabariigis, firma Wildberries ladusid Moskva ja Tveri oblastis ning Baškortostanis. Muude märkimisväärsete sihtmärkide hulgas olid ka Roskosmose ettevõte Progress Samara oblastis, keemiatehas Karbolit Moskva oblastis ning Savasleika õhuväebaas Nižni Novgorodi oblastis.

Kuna ettevõttes Progress pannakse kokku rakette Sojuz-2, mida kasutatakse erinevate kaupade, sealhulgas Venemaa loodava Starlinki analoogi Rassvet satelliitide toimetamiseks orbiidile, võib Ukraina rünnak tiibrakettidega FP-5 Flamingo kaasa tuua vastavate startide edasilükkamise ja sellega Venemaa sõjalise võimekuse vähendamise, ütles Kiviselg.

Lisaks on rünnakud Venemaa kütusetööstuse vastu põhjustanud uue laine kütusenappust ja avalikkusse on jõudnud teateid selle kättesaadavuse vähenemisest kümnes Venemaa regioonis. Samuti on tulnud teateid kütusepuuduse kohta Ukrainas sõdivates Vene üksustes, märkis kolonel.

Ukraina tabamused seitsmele Vene kaubandusfirma Wildberries kümnest suurimast laost on vähendanud firma käivet kuni 25 protsenti.

Ukraina kaugmaalöögid on Venemaal järjest tuntavamad ja sellest annab tunnistus ka Vene juhtkonna otsus lisaks mereväeparaadile ja muudele sõjalis-patriootlikele üritustele jätta ära ka sõjamuusika festival. Korraldajate sõnul on otsus tingitud asjaoludest, mille üle neil puudub kontroll, mis viitab tõenäoliselt Ukraina droonirünnakute ohule, tõdes Kiviselg.

Toimetaja: Mait Ots

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