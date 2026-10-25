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Venemaal Belgorodi oblastis asuvat kaubanduskeskust tabas droonirünnak

Välismaa
Belgorodis toimus plahvatus kaubanduskeskuses.
Belgorodis toimus plahvatus kaubanduskeskuses. Autor/allikas: Exilenova/Telegram
Välismaa

Kohalike ametnike ja sotsiaalmeediasse postitatud pealtnägijate kaadrite kohaselt ründas suur hulk Ukraina droone ööl vastu pühapäeva Venemaa piiriäärset Belgorodi oblastit.

Oluline 25. oktoobril kell 7.00:

Kohalike elanike sõnul koondus suurem osa droonidest ühte piirkonda Belgorodi kesklinnas. Seirekanali Exilenova-Plus andmetel oli rünnaku sihtmärgiks kaubanduskompleks MegaGRINN – Belgorodi suurim jaekaubandus- ja meelelahutuskeskus.

MegaGRINN hõlmab enam kui 163 000 ruutmeetri suurust ala ning seal asub üle 200 kaupluse, samuti supermarket, kino ja restoranid. Öise rünnaku ajal oli kompleks suletud ja külastajatest tühi.

Kohalikud elanikud teatasid ka tulekahjust ühe piirkonnas asuva elamukompleksi sisehoovis.

Belgorodi oblasti operatiivstaap kinnitas linnale suunatud "ulatuslikku droonirünnakut" ning teatas, et sündmuskohtadele on saadetud päästeteenistused, kuid konkreetseid sihtmärke nad ei nimetanud.

Võimude sõnul hukkus rünnakus üks tsiviilisik ja veel 10 inimest sai vigastada.

Venemaa ametnikud ei ole veel avaldanud üksikasju rünnaku tagajärjel tekkinud kahjude ega ohvrite kohta.

Sotsiaalmeediasse postitatud pealtnägijate videod näitavad plahvatusi, tulekahjusid ja õhutõrjetegevust Belgorodi linna kohal. Operatiivstaap on hoiatanud elanikke, et nad püsiksid siseruumides, kuna piirkonnas leiavad aset rünnakud.

Belgorodi linn asub vaid 34 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa vahelisest kirdepiirist ning ligikaudu 70 kilomeetri kaugusel Harkivist.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent

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