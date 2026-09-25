Sõja 1675. päev: Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast

Seirekanalite teatel ründasid Ukraina väed ööl vastu reedet Venemaa naftarafineerimistehast, mis asub umbes 1500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, ning elektroonikakomponentide tehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 25. septembril kell 17.42:

- Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast;

- Venemaa droonirünnakus Kiievile hukkus laps;

- Venemaa rünnakus Kiievile puhkesid tulekahjud;

- Venemaal anti drooniohu hoiatus Sverdlovski oblastis;

- Novošahtinski naftarafineerimistehas peatas Ukraina droonirünnaku järel töö;

- Zelenski: Ukraina jõudis kokkuleppele uute Patrioti rakettide tarnes;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1590 sõdurit.

Kiievis hukkus Venemaa rünnakus viis inimest

Venemaa viimases droonirünnakus Kiievile hukkus reedel viis ja sai viga seitse inimest, teatas Ukraina pealinna linnapea.

Kiiev on viimastel kuudel seisnud silmitsi üha sagenevate drooni- ja raketirünnakutega, mis on ajendanud uusi üleskutseid õhutõrjesüsteemide, sealhulgas Patriotide saamiseks, mida Ukraina loodab USA litsentside alusel tootma hakata.

Reede pärastlõunal kõlasid pealinnas taas plahvatused. Veidi hiljem teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško, et leitud on neli hukkunut. See järgnes varasemale rünnakule, milles hukkus 14-aastane poiss.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas seda absoluutselt metsikuks ja jälestusväärseks rünnakuks, millel puudub igasugune sõjaline loogika.

Kui varem ründas Venemaa Kiievit peamiselt pimedal ajal, siis nüüd rünnatakse sageli ka päise päeva ajal.

Moskva on üha enam rünnanud pealinna äsja väljatöötatud reaktiivdroonidega, mis on suutnud mööda hiilida mõnest Ukraina väljatöötatud droonitõrjesüsteemist.

Zelenski: Trump lubas anda Ukrainale Patriotide tootmislitsentsi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et USA riigipea Donald Trump teatas talle pärast mitmeid varasemaid meelemuutusi, et lubab Ukrainal toota kõrgtasemelisi Patriot õhutõrjerakette.

"Meie viimasel kohtumisel rõhutas president Trump mulle, et jah, ma olen teinud lõpliku otsuse. Ukraina saab litsentsid Patriot-rakettide tootmiseks," ütles Zelenski.

Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast

Telegrami kanali Exilenova Plus vahendatud pealtnägijate sõnul süttis Venemaal Permis asuv naftarafineerimistehas Ukraina droonirünnaku järel põlema.

Samuti teatas kanal, et Uljanovskis tabati Iskra elektroonikatehast, mis toodab side- ja raadiotehnika komponente.

Plahvatustest teatati ka Voronežis, kus töötas õhutõrje, kuid on ebaselge, kas mõni sihtmärk sai kahjustada.

Võimud ei ole Venemaa linnades toimunud rünnakuid veel kommenteerinud ning väljaandel Kyiv Independent ei õnnestunud detaile kohe sõltumatult kontrollida.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimekust sõjategevust jätkata.

Kohalike võimude teatel ründasid Ukraina droonid ööl vastu 24. septembrit väidetavalt naftabaase Venemaal Rostovi oblastis ja Krasnodari krais.

Venemaa sõltumatu väljaanne Astra teatas kohalikele elanikele viidates, et 23. septembril tabasid droonid Venemaa Baškortostani Vabariigi pealinnas Ufas naftarafineerimistehase lähedal asuvat ala.

Linn asub umbes 1200 kilomeetri kaugusel Ukraina-Venemaa piirist.

Samal ajal jätkab Venemaa surmavaid rünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele.

Ööl vastu 24. septembrit kärgatasid Kiievis Venemaa ballistiliste rakettide plahvatused, milles hukkus kaks ja sai vigastada kaheksa inimest. Rünnak kahjustas sünnitusmaja ja elumaju.

Venemaa droonirünnakus Kiievile hukkus laps

Ukraina võimude teatel tabas Venemaa droon reede hommikul Kiievi kesklinnas asuvat kõrghoonet, kus hukkus laps. Lõunapoolses Odessa oblastis sai surma veel üks inimene.

Politsei teatel hukkus 14-aastane poiss ja vähemalt seitse inimest sai vigastada Venemaa droonirünnakus Kiievi kesklinna Petšerski rajooni 16-korruselisele elumajale.

Reutersi ajakirjaniku sõnul oli kesklinna lähedal kuulda plahvatust.

Viimastel nädalatel on Venemaa rünnanud Kiievit ja selle lähiümbrust peaaegu lakkamatult kiiremate ja kõrgemal lendavate droonidega, mille tõrjumine on keerulisem.

Venemaa eitab tsiviilelanike tahtlikku ründamist.

Päästeteenistuse teatel sai öises rünnakus pealinnale vigastada üks inimene. Rünnakute tagajärjel puhkesid kahes linnaosas mitteeluhoonetes tulekahjud, lisas amet.

Venemaa kaitseministeerium teatas reedel, et nende väed andsid öösel droonilööke Ukraina kaitsetööstuse rajatiste, logistikakeskuste ja relvajõudude kasutatavate aluste pihta.

Samal ajal ütles Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper, et Venemaa massilistes rünnakutes elamupiirkonnale ja ühe postifirma logistikakeskusele hukkus üks ja sai vigastada veel üks inimene.

Venemaa rünnakus Kiievile puhkesid tulekahjud

Kiievi linnapea Vitali Klitško sõnul puhkesid ööl vastu reedet Venemaa raketi- ja droonirünnaku tagajärjel Kiievis tulekahjud ning kahjustada sai üks ärihoone.

Klitško teatel sai Podili rajoonis asuv ärihoone kahjustada Venemaa droonitabamuse tõttu, Solomjanski rajoonis kahjustasid aga langevad droonirusud veel üht hoonet.

Klitško lisas, et Solomjanski rajoonis puhkes tulekahju ka ühe hoone lähedal asuval lagedal alal.

Esialgse info kohaselt tabas droon 25-korruselist elumaja, mille tagajärjel sai vigastada üks inimene, täpsustas linnapea.

Ukraina õhuvägi hoiatas varem, et Venemaa droonid suunduvad Kiievi poole, ning raketi- ja drooniohu tõttu kuulutati välja õhuhäire.

Eelmisel ööl, vastu 24. septembrit, rünnati Kiievit Venemaa ballistiliste rakettidega. Sünnitusmaja ja elumaju kahjustanud rünnakus hukkus kaks ja sai vigastada kaheksa inimest.

Õhuväe teatel lasi Venemaa öö jooksul välja 282 eri tüüpi ründedrooni (sealhulgas reaktiivmootoriga droone), samuti laevatõrjerakette Tsirkon ning ballistilisi rakette Iskander-M, S-400 ja KN-23.

Venemaal anti drooniohu hoiatus Sverdlovski oblastis

Venemaal anti drooniohu hoiatus Sverdlovski oblastis, teatas reede varahommikul oblastikuberner Denis Pasler.

"Tähelepanu! Piirkonnas on välja kuulutatud drooniohu hoiatus," kirjutas Pasler oma kanalil riiklikus sõnumirakenduses Max.

Kuberner lisas, et ohutuse tagamiseks võidakse kehtestada piiranguid side- ja mobiilse interneti teenustele.

Venemaa Novošahtinski naftarafineerimistehas peatas droonirünnaku järel töö

Venemaa õhutõrjeüksused hävitasid öösel Rostovi oblasti kohal umbes 50 drooni ning droonirünnakus sai kahjustada Novošahtinski naftarafineerimistehas, mistõttu tuli tehase töö ajutiselt peatada, teatas reedel kuberner Juri Sljusar.

Zelenski: Ukraina jõudis kokkuleppele uute Patrioti rakettide tarnes

Ukraina on jõudnud väga olulisele kokkuleppele uue raketisaadetise saamiseks USA toodetud Patrioti õhutõrjesüsteemidele, teatas president Volodõmõr Zelenski neljapäeval toimunud kohtumisel USA-s elavate ukrainlaste esindajatega.

Teade tuleb ajal, mil Ukrainal on suur puudus õhutõrjerakettidest, eriti Patrioti rakettidest. Patriot on ainus õhutõrjesüsteem, mis suudab kindlalt tõrjuda Venemaa ballistilisi rakette.

Zelenski ütles USA ukrainlaste kogukonna juhtidele, et Ukrainasse on peagi oodata uusi Patrioti rakette. Ta ei avalikustanud, milline riik need raketid Ukrainale annab.

"Täna jõudsime kokkuleppele – ma ei ütle, kellega – Patrioti rakettide saatmises," ütles Zelenski Ukraina väljaande European Pravda vahendusel.

"See on oluline otsus, väga oluline. Me saavutasime tulemuse," rõhutas ta.

Zelenski ei täpsustanud, millal raketid Ukrainasse jõuavad ega seda, kui palju neid saadetakse.

Teade tuli Zelenski USA-visiidi ajal. Ta esines ÜRO Peaassambleel ning kohtus mitme maailma liidriga, sealhulgas USA presidendi Donald Trumpiga.

Zelenski ja Trump rääkisid ka Ukraina kiireloomulisest vajadusest saada enne talve rohkem Patrioti rakette, kuid nende kohtumise järel konkreetseid otsuseid ei teatatud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/APA Images via ZUMA Press Wire/President Of Ukraine/

USA kongressi 15. septembri dokumentidest selgub, et USA on valmis heaks kiitma 10 Patrioti raketi saatmise Saksamaalt Ukrainasse. Pole teada, millal raketid Ukrainasse jõuaksid. Saadetise väärtuseks on hinnatud 29,6 miljonit dollarit.

USA välisministeerium teatas 18. septembril, et on heaks kiitnud võimaliku 2,7 miljardi dollari suuruse õhutõrjevarustuse müügi Ukrainale. Pakett sisaldab S-300 kloonrakette ja GAM-67 rakette, droonide tõrjeks mõeldud radarisüsteeme, suurema laskeulatusega laserjuhitavaid õhutõrjesüsteeme, droonitõrjeradareid ning mobiilsete raketiheitjate muutmiseks vajalikke komplekte.

Pärast Trumpi naasmist USA presidendiks 2025. aastal on USA lõpetanud Ukraina ulatusliku kaitserahastuse ja relvatarned, mistõttu peab Kiiev oluliste relvasüsteemide hankimisel rohkem toetuma teistele liitlastele.

Patrioti rakette on olnud veelgi keerulisem hankida, sest USA ja Iisraeli sõda Iraaniga on suunanud osa raketivarudest Lähis-Itta.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1590 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 525 570 (+1590);

- tankid 12 369 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 25 415 (+13);

- suurtükisüsteemid 50 275 (+35);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2157 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1669 (+0);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robootikasüsteemid 2736 (+9);

- operatiivtaktikalised droonid 532 575 (+1223);

- tiibraketid 5118 (+7) ;

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 153 152 (+370);

- eritehnika 4 741 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.