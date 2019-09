Lähinädalate eelarvevaidlusi nimetab kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) selle valitsuse kõige tõsisemateks ristseteks, mida opositsioon ei suudaks iial korraldada. Lukas lubab seista selle eest, et kultuuriinimeste palganumbrid jäävad vähemalt samaks, nende tõstmise võimalust peab ta ahtaks.

Valitsus peab kärpima riigieelarvest 50 miljonit eurot, et koalitsiooniparteid – Keskerakond, EKRE ja Isamaa – saaks igaüks ka mõne oma valimislubaduse täita.

"Kultuuriministrile tähendab see head koostööd valitsuskaaslastega, et leida sellised kokkuhoiukohad, kus ei peaks puutuma inimeste palgafondi ja asutuste tegevuskulusid," kirjeldab minister Tõnis Lukas. "Praegu näen, et saame kultuuriasutustes rahulikus tööelus jätkata ja mingeid ekstreemseid samme teha pole vaja."

Lukase kolleeg valitsuses, siseminister Mart Helme (EKRE) lubas kindlasti kaitsta viimase veretilgani politseinike ja päästjate palgatõusu. Kas kultuuriminister saab öelda, et tema seisab viimase veretilgani kultuuritöötajate palkade eest?

"Palkade eest seisan ma kindlasti, aga kas ma nüüd nii dramaatiliselt pean väljenduma... Olen ka enne valitsuses olnud, tean, et paar lähinädalat tulevad väga pingelised ja pikkade [eelarveteemaliste] nõupidamistega öötundidesse," tunnistab Lukas. "Küllap tulevad ka selle valitsuse kõige tõsisemad ristsed, mida opositsioon iial ei suuda korraldada, selle korraldame [koalitsioonierakondadega] omavahel. Eelarve tegemine on väga tõsine ja raske, aga küllap me sellest välja tuleme."

Muidu avalikkuse ees leebe ütlemisega kultuuriminister muutub korraks resoluutseks, kui kinnitab: "Ma ei näe võimalust, et need [kultuuritöötajate] palgad langema hakkaksid, seda ei pea ma praegu üldse arutluse teemaks."

Aga palgatõus? Tõusu võimalused on küllalt ahtakesed, see on selge, ütleb Lukas keerutamata. Ta lubab anda asutuste juhtidele rohkem võimalusi "teha sisemiselt operatsioone palgafondi ja tegevuskulude kasutamisel" ja rohkem õigusi palgapoliitikas ise otsuseid langetada.

Valitsuse kokkuhoiu-, ehk kärpekava võib puudutada kultuuriministeeriumi valitsemisalas "väikseid remondieraldisi, aga võibolla ka mitte". Seejuures lubab Lukas üle vaadata "sisemised paigutused, mis jäänud eelmiste valitsuste ajast".

"Suurte investeeringutega seotud otsused jäävad – Eesti Rahvusringhäälingu telemaja tuleb ning rahvusraamatukogu ja rahvusarhiivi ühise hoone kordategemine tuleb. Neid ei muuda miski," rõhutab Lukas.