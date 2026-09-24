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Kultuuritöötajate miinimumpalk ei tõuse, palgafond kasvab 2,9 miljoni võrra

Eesti
Kultuuriminister Heidy Purga
Kultuuriminister Heidy Purga Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi kolme miljoni euro võrra, miinimumpalk aga ei tõuse, teatas kultuuriminister Heidy Purga (RE) valitsuse pressikonverentsil.

"Kultuuriministeeriumi haldusala asutuste palgafond suureneb 2027. aastal 2,9 miljoni euro võrra. Meie haldusalas on see üle välja kokku 2,5 protsenti. See lisaraha annab asutuste juhtidele võimaluse tõsta töötajate palku vastavalt asutuse vajadustele ja palga olukorrale," ütles Purga.

Ta rääkis, et kõrgharidusega kultuuritöötajate riiklik palga alammäär jääb 2027. aastal 1720 euro juurde, kuhu see tõusis tänavu. Tõusu suuruseks oli siis 7,5 protsenti.

"Ma olen pidanud väga oluliseks, et me ei juhiks kõiki palgaotsuseid ministeeriumist, aga jätaksime osa otsustusõigusest ikkagi asutustele ka endile. Kultuurivaldkonna juures on tähtis aru saada, et kultuuriasutus ei koosne aga ainult kõrgharidusega töötajatest, kellele kehtib riiklik palga alammäär. Teatri, muuseumi või kontserdiorganisatsiooni toimimiseks on vaja ka väga palju teisi võtmetähtsusega töötajaid. Seetõttu oleme me hoidnud kahte instrumenti - kultuuritöötaja palga alammäära ja asutuste üldist palgafondi. Just see üldine palgafond annab juhile võimaluse otsustada oma asutuste tegeliku palgaolukorra järgi, kelle töötasu on kõige enam vaja korrigeerida.

Täistööajaga kultuuritöötajate ametikohti oli Purga sõnul käesoleva aasta alguse seisuga liugi 2400, tugitöötajaid oli ligi 1200.

Purga ütles, et kultuuritöötajate keskmine brutokuupalk oli eelmisel aastal 2090 eurot ja käesolevaks aastaks on ministeerium prognoosinud selle tõusu 2263 euroni.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) teatas omaltpoolt, et õpetajate palgafond kasvab kolm protsenti.

"See tähendab, et õpetajate miinimumpalk järgmisel aastal on 2030 eurot, keskmine palk 2500 eurot. Õpetajate tööjõukuludeks on järgmise aasta eelarves ette nähtud 678 miljonit eurot," ütles Kallas.

"Kuna meil on õpetajatel ka karjääriastmed, millel kehtivad erinevad palgamäärad, siis vanemõpetaja astme miinimumpalk on 2230 eurot ja meisterõpetajal 2639 eurot," lisas ta.

Kallase sõnul tõuseb märkimisväärselt Ida-Virumaa õpetajate palk. "Kuna nemad saavad omakorda 1,5 koefitsiendiga palka ja see läheb kõvasti üle 3000 euro," lausus Kallas.

Palgafond suureneb kolm protsenti ka päästjatel ja politseinikel.

Peaminister Kristen Michali (RE) sõnul saab järgmise aasta riigieelarve valitsuse heakskiidu esmaspäeval.

"Esmaspäeval on see hetk, kus me eelarve lööme lukku valitsuse poolt. Põhjus on lihtne: esmaspäeval tulevad valitsusse eelarvenõukogu esindajad, ja me kuulame nad ära riigieelarve strateegia seisukohtade pealt ja seejärel otsustab valitsus eelarve ära. Põhilises oleme me omavahel kokku leppinud," rääkis Michal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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