Purga: riigieelarvega on keeruline, kultuuris on pingeline seis

Soove seoses riigieelarvega on palju ja kultuuris on pingeline seis, rääkis kultuuriminister Heidy Purga (Reformierakond) intervjuus ERR-ile. Tema sõnul on ministeeriumi fookuses lapsed ja noored, aga mida see tähendab, lubas ta rääkida tuleval nädalal.

Mis on kultuuriministeeriumi soovid seoses riigieelarvega?

Nagu paljud teavad ja tänasel valitsuse pressikonverentsil osalenud valitsuse liikmed sedastasid, käivad läbirääkimised veel. Ei ole kõikides asjades kokkuleppele jõutud, eelarve seis on keeruline ja väljakutseid on palju. Ennekõike eelarvedefitsiidi vähendamine, et jõuda miinus nelja protsendini, kuid palju on loomulikult ka vajadusi.

Hea tava on see, et ilma rahandusministrita valitsuse liikmed eelarvet oma valdkonnas ei kommenteeri. Üldiselt ootame ära Jürgen Ligi kommentaarid üldisele riigieelarve seisule ja üldistele riiklikele kokkulepetele.

Soove on palju ja ka kultuuris on pingeline seis. Eile käisin oma aastakõnet pidamas riigikogu ees ja üheks fookuseks on meil kindlasti lapsed ja noored. Mitte ainult kultuuris, vaid Eesti riigi kontekstis tervikuna. Seda saan ka mina öelda, et lapsed ja noored on olnud minu fookuses üheks oluliseks teemaks eelarveläbirääkimistel.

Mida see "lapsed ja noored" täpsemalt tähendab?

Sellest saan rääkida järgmisel neljapäeval, kui me loodetavasti oleme suutnud kõik asjad kokku leppida.

Avalikkuses on palju räägitud, et kultuuritöötajate palga alammäär võiks tõusta. Kas ka see on arutlusel?

Laual on väga palju teemasid, sest kultuuris on väljakutseid väga palju ning kogu pilt kokkulepete näol saab selgeks järgmisel nädalal.

Kas tundub, et kultuuritöötajate palk võiks tõusta?

Seda, kas kultuuritöötajate palk tõuseb, saab teada järgmisel nädalal.

Saan aru, et on vaja ära oodata rahandusministri kommentaarid riigieelarvele, aga kui palju võiks kultuuriministeerium praeguse seisuga raha saada?

Nagu ma ennist ütlesin, läbirääkimised veel käivad. Tasub natukene oodata. Ka minu kommentaaride puhul: kui me oleme omavahel kõikides asjades konkreetselt ja lõpuni kokku leppinud, saab avaldada seisu, mis üht või teist valdkonda järgmisel eelarveaastal ees ootab.

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil räägiti, et istungil oli riigieelarve pärast palju vaidlusi. Kas ka kultuuriministeerium vaidles millegi üle?

Me oleme kõik seisnud oma valdkonna prioriteetide ja vajaduste eest, nii et vaidlused toimuvad. See on loomulik osa iga riigieelarve läbirääkimiste ajal ja käigus. Arutada on tarvis ja ma ütlesin ka ennist, et kõige olulisem eesmärk on sellel valitsusel muude asjade kõrval siiski silmas pidada, et eelarvedefitsiit kõikide soovide ja vajaduste juures ka väheneks.

Kolmapäeval tuli teade, et valitsuse jaotusettepanek näeb kultuuri-, spordi- ja lõimumisvaldkonnale 92,2 miljonit eurot Euroopa Liidu vahendeid. Kust need 92,2 miljonit eurot tulid?

See on kõigepealt ettepanek, see raha ei ole meil veel käes. Need on Euroopa Liidu fondi vahendid. Valitsus on kokku leppinud nende vahendite prioriteedid ja summad, millega Eesti läheb Euroopast neid vahendeid taotlema.

Valitsus on andnud sellele heakskiidu, me oleme suutnud kirjeldada, mida me Euroopast vajame, millised on meie riiklikud ja erinevad valdkondlikud fookused. Nüüd lähevadki meie tublid ametnikud nende ettepanekutega Euroopasse kinnitust saama, mis peaks eelduste kohaselt saabuma selle aasta lõpuks.