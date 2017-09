Maksuamet: välismaal tankimisest on maksuraha kaotatud 20 miljonit

"Maksu- ja tolliametile kättesaadavate käibemaksutagastuste andmete põhjal on terve aasta jooksul Eesti transpordiettevõtete väljaspool Eestit tankimise maht tõepoolest suurusjärgus 100 miljonit liitrit," ütles maksuameti teabeosakonna juhataja Janek Leis.

"Väljaspool Eestit tankimine on aga hinnanguliselt kasvanud aasta lõpuks 40 miljoni liitri võrra. Välismaal tankimise maksukahjuks hindame nende andmete põhjal 20 miljonit eurot, mis on ka kooskõlas rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosiga," märkis ta.

"Väljastpoolt Eestit tankimise mõju hindamisel tuleb arvestada, et ka enne 2017. ja 2016. aastat tankisid Eesti transpordiettevõtted suurtes kogustes välismaal, tehes tellimusvedusid väljaspool Eestit. Oluline on aga teha vahet ka sellel, kui palju on tankimine väljapool Eestit suurenenud," ütles Leis.

Eesti transpordisektori erialaliidud teatasid esmaspäeval, et nende hinnangul on Eesti kaotanud tänavu kõrgete kütuseaktsiiside tõttu 50 miljonit eurot maksuraha.

Eesti transpordisektori liidud märgivad riigikogu rahandus- ja majanduskomisjonidele esitatud ühisavalduses, et veonduse ja transpordi sektor on riigi otsuste tõttu kaotanud konkurentsivõime ja pole enam jätkusuutlik ning et käesoleva aastaga on Eesti asemel naaberriikides tangitud ligi 100 miljonit liitrit kütust.