Reinsalu sõnul seostub korruptsioon inimestele peaasjalikult raha jagamisega. “Kellegi arvelt tehakse midagi, millest kogukond nii palju ei võida kui ta võiks võita. Mitte kellelegi meist ei meeldi kui minu ehk maksumaksja rahaga tehakse midagi, milleks mina pole volitusi andnud,” selgitab Reinsalu.

Kuigi politsei statistika kohaselt on 44 protsenti eelmisel aastal sooritatud korruptsiooni kahtlustustest seotud kohalike omavalitsustega, toonitab Reinsalu, et kõik poliitikud pole halvad, rumalad ning korrumpeerunud. “Arvan, et see olukord võib olla näiliselt hullem kui see tegelikult on,” märgib Reinsalu.

Tema hinnangul aitaks korruptsiooni vähendada läbipaistvus ja avalik teavitustöö. “Tihti peale pole volikogu istungite kokkuvõtted kättesaadavad ja inimesed ei tea, mis volikogu istungil toimus ehk mis seal otsustati ja kes kuidas hääletas,” räägib Reinsalu. Tema sõnul võib olla kõik korrektne, kuid läbipaistmatuse tõttu kahtlustab kogukond alati huvide konflikti, kui mõni kohalik ettevõtja ja volikogu saadik osaleb istungil, kus otsustatakse tema ettevõtmistega seotud küsimuste üle.

Teisalt on õiguskantsler Ülle Madise juhtinud tähelepanu, et korruptsioonisüüdistuse saanud omavalitsus ametnikud võetakse pärast süüteo korda saatmist tagasi tööle. Sestap soovitab e-demokraatia spetsialist valijatel teha enne valimiskasti juurde astumist rohkem eeltööd.

“Enne valimisi on täiesti mõistlik ja eetiline kõik oma piirkonna kandidaadid läbi guugeldada. Juba see aitab mõista millistesse äriühingutesse üks või teine kandidaat kuulub,” märgib Reinsalu. Ta kinnitab, et internetis leiduvate teabekildude põhjal on üpris kerge kokku panna inimese senine elu- ja töölugu.