Viidingu pärijad nõuavad Mutilt raamatu müügilt eemaldamist

"Teatan kõigile kirjandussõpradele ja Juhan Viidingu loomingu austajatele, et olen saanud nõudekirja advokaadibüroolt Ellex Raidla, kes esindab Juhan Viidingu pärijaid. Muuhulgas nõutakse teose "Juhani evangeelium" mõlema vormi (paber- ja e raamatuna) viivitamatut, kuid mitte hiljem kui 23. oktoobril 2026 eemaldamist (e-)raamatupoodidest ja muudest müügikohtadest," teatas Mihkel Mutt.

Ta lisas, et kirjavahetuse käigus ollakse nõus eemaldamise tähtaega nädala võrra pikendama juhul, kui ta viivitamatult kinnitab oma eksimust ja annab lubaduse hüvastijätukirju mitte mingil viisil edaspidi avaldada.

"Mida ma loomulikult kinnitan. Nii et 30. oktoober," märkis Mutt.

Raamat käsitleb Juhan Viidingu elu, loomingut, kaasteelisi ning saatust. Kuna Mutt avaldas teoses Viidingu hüvastijätukirja pärijate loata, puhkes sellest skandaal. Eeskätt on seda kritiseerinud Viidingu tütar Elo Viiding.

Uudis on täiendamisel.