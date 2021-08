Isamaasse kuuluv Paide linnapea kandideerib koduerakonna vastu

Erakond Isamaa on võimul kolmes Järvamaa omavalitsuses. Parempoolsete ridadesse kuuluv Paide linnapea Priit Värk teatas kolmapäeval, et Isamaa nimekirjas ta volikokku ei kandideeri, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tema valimisliit Uus Paide lubab kohalikku poiliitkasse tuua uut verd.

"Minu ja Isamaa teed on hetkel mitte päris lahku läinud. Ma erakonna liige jätkuvalt olen, aga meie suhted on külmunud. Ja selles raames oleme koos seltskonnaga loonud valimisliidu Uus Paide ja keskendun ainult sellele. Isamaale soovin edu," rääkis ta.

Mitu Paide poliitikut kinnitasid, et põhjus, miks Priit Värk koos Isamaaga ei jätka, on tüli volikogu aseesimehe, mõjuka kirurgist isamaalase Mihhail Feštšiniga.

"Minul pole isiklikult Priidu vastu midagi. Aga kui tema läheb meie erakonna vastu, siis me ei saa võtta Priit Värki linnapeaks Isamaa lipu alla, kui tema ise vastu on," üütles Feštšin.

Ka Isamaasse kuuluv Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ei lähe valimistele erakonna nimekirjas, ta on loonud valimisliidu Koduvald Türi, milles kandideerib ka ministri kogemusega Kaia Iva.

"Meil inimesed ei ole näinud põhjust ennast siduda ühegi erakonnaga, küll aga soovivad nad aktiivselt kogukonna elu korraldamises kaasa lüüa," põhjendas Siemann. Temale teadaolevalt Türi vallas Isamaa nimekirja valimistel ei ole.

Järva abivallavanem Tiina Oraste ütles aga, et tema läheb valimistele Isamaa nimekirjas nagu ka neli aastat tagasi.

Tema sõnul ei ole maapiirkonnas saada lihtne erakonna nimekirja kandideerijaid.

"Aga kui sul on eelnevatel aastatel olnud oma meeskond, siis see annab väga palju tuge, et läheme ühiselt edasi," lisas ta.

Isamaa pole siiski ainus erakond, mille liikmed moodustavad kohalikeks valimisteks valimisliite, näiteks on sellest teatanud näiteks ka sotsiaaldemokraadid nii Türi vallas kui ka Viljandi linnas.