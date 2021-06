Paide meer sügisel Isamaa linnapeana ilmselt enam ei jätka

Järvamaa pealinnas Paides võimul olev erakond Isamaa on sedavõrd lõhenenud, et sügisel, pärast kohalike volikogude valimisi, pole suure tõenäosusega enam linnapea toolile asja praegusel linnapeal Priit Värgil, kellest on saanud Isamaa pealiini häälekas arvustaja Parempoolsete ridades.

Isamaa tuumiku linnapea kandidaat Paides on Järvamaa Muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.

Paide linnapea Priit Värk jääb Paide Isamaa lõhest rääkides kidakeelseks, kuid tunnistab, et erakonna liikmed on jagunenud tema ehk Parempoolsete ja Isamaa põhiliini toetajaiks. Viimaseid juhib Järvamaa haigla Ukraina juurtega kirurg Mihhail Feštšin.

"Aga kuidas minnakse valmistele, kas läheme üheskoos või eraldi, seda ma praegu ei tahaks kommenteerida sel põhjusel, et sellist otsust pole me langetanud," rääkis Värk.

Isamaa Paide osakonna juht Mihhail Feštšin ütles, et kohalikel valmimistel Isamaa ridades kandideerijate nimekiri pole veel lukus, kuid vanadele olijate kõrvale on lisandunud palju uusi. Ka Isamaa linnapeakandiaat on poliitikas uustulnuk, olles vaid 29-aastane.

"Minu silma järgi linnapea kandidaat on praegu Ründo Mülts. Ja selle kandidaadiga me tuleme välja. Ma esimest korda avalikult ütlen seda," teatas Feštšin, kelle kinnitusel on Mülts ka ise nõusoleku juba andnud.

Mõistagi on ka Paides erakondi ja huvigruppe palju rohkem, kes loodavad sügisel võimu jagada. Opositsiooniline Keskerakond eelistab koostööd jätkata Isamaaga, ka linnapeakandiaat on Keskerakonnal juba olemas.

"No praegu on teinud erakond selle ettepaneku mulle, et ma kandideeriksin siis taas ka Paide linnapeaks. Ma peibutuspardiks ei hakka, nii et kui tuleb piisavalt hääli, kui mind ära valitakse, siis ma tulen riigikogust ära," ütles keskerakondlasest riigikogu liige Kersti Sarapuu.