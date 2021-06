Tartus keerleb valimiste eel teravaim vaidlus endiselt kultuurikeskuse ümber

Sügisel toimuvateks kohalike omavalitsuste valimisteks on Tartus oma linnapeakandidaadi välja käinud seitse erakonda. Kuigi teemaks on nii Tartu valglinnastumine kui ka üldine linnaplaneering, käib kõige valjem ja teravam poliitvaidlus endiselt südalinna kultuurikeskuse ümber, kus kõik opositsiooniparteid on asunud keskpargi kaitsele.

Reformierakond on Tartus võimul olnud ligi 25 aastat. Juuni alguses kogunesid Keskerakonna, EKRE, Eesti 200, roheliste ja valimisliidu Tartu Eest esindajad, et kavandada koostööd, mis võiks viia alternatiivse koalitsioonini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühisosana leidsid nad, et on kõik südalinna kultuurikeskuse (SÜKU) keskparki ehitamise vastu.

Kuigi Isamaa selle laua taha ei läinud, pole ka nemad praeguste plaanide pooldajad.

"Kui kogu tähelepanu läheb SÜKU peale, siis meie protestime selle vastu. Miks ei panda tähele, et ehitades uut kontserdisaali SÜKU-sse, on meil linnas ka kesklinna piirkonnas hulk kultuuriehitisi, mis on jäänud poolkasutuseta. Võtame selle sama laululava, see on jäänud täiesti perifeeriasse," rääkis Isamaa Tartu linnapea kandidaat Tõnis Lukas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu linnapea kandidaat on praegune linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski. Tema nimetab keskpargi debatti valimiseelseks pinnavirvenduseks, meenutades, et selle plaanini jõudmise protsess oli pikem kui üks valimisperiood.

"Loomulikult peab olema mingisugune teema, mida kasutatakse poliitilise vastandumise hoovana. Aga et see just südalinna kultuurikeskus oli, võib-olla ei oleks arvanud. Oleks arvanud, et see on sadamaraudtee temaatika või midagi muud," kommenteeris ta.

Vähem tähelepanu erakondade visioonides on saanud näiteks Tartu-Riia rongiühendus, valglinnastumise probleem ja Eesti kõrgeim lasteaiatasu.

Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul võiks keskpargi asemel rääkida Toomemäe arendamisest.

"Toomemägi vajab avastamist, lahti rääkimist ja lahti ehitamist nii pargina kui ka kultuuriliselt. See on võimas, mitte ainult ülikooli, vaid kogu Tartu maamärk ja see ei ole täielikult avatud. Siin oleks kindlasti palju teha," arutles ta.

Ka politoloog Rein Toomla sõnul jätab SÜKU mitmed teised teemad, kus pole nii palju vaidlemist, tähelepanuta. Kas või näiteks 2024. aastal Tartusse jõudev Euroopa kultuuripealinna tiitel.

"See, mis natukene varju jääb, on see, millele linn kulutab kõige rohkem raha - see on haridus. See ei paista eriti välja valimisdebattides. Mis saab paraku tähelepanu on keskpargi probleem, need vaidlused lähevad ikka vihaseks," rääkis ta.

"Paraku riigikogust teame, kuidas seal vihased debatid on möödunud, võib ennustada, et Tartu volikogus hakkab midagi samalaadset toimuma," lisas ta.