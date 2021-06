Katri Raik lõi Narvas uue valimisliidu nimega Katri Raigi nimekiri

Narva linnapea Katri Raik (SDE) teatas, et on sügiseks kohalike omavalitsuste valimisteks loonud uue valmisliidu, mis kannab nime Katri Raigi nimekiri. Raik ütles ERR-ile, et liidu peamine eesmärk on praeguse valitsemissüsteemi lõhkumine.

Kas need ootused, millega te riigikogust ära läksite Narva linnapeaks, on nüüd siis purunenud?

Niimoodi ei saa öelda. Ma tulin riigikogust ära selleks, et teha midagi head Narva jaoks. Ma nägin võimalust ja sain aru, et just see on vajalik sel hetkel, kui planeeritakse õiglase ülemineku vahendeid, kui algab uus EL-i vahendite periood, kui Narvas on suur ootus muutustele, suur vajadus muutustele ja ka hirm.

Ma tundsin, et mina saan anda siin oma osa ja olen püüdnud seda teha ja teen seda linnapeana nii kaua, kui mul on seda võimalik teha. Ma ei saa öelda, et mu lootused oleks purunenud, seda ma kindlasti teha ei saa.

Mis siis ikkagi juhtus, miks te ei läinud Keskerakonna valimiste nimekirja?

Kõigepealt kuidagimoodi tekkis selline tunne, et Keskerakond tuli Narvas võimule. Aga tuleb ikkagi meelde tuletada, et Narvas tuli võimule koalitsioon, kus oli kaks osapoolt: Keskerakond ja valimisliit Meie Narva. Mina tulin siis fraktsiooni Meie Narva poolt linnapea kohale.

Koalitsioon vahest ei käivitunudki päriselt ja üheks selleks põhjuseks oli ka see, et peagi asus just kohalik Keskerakond – tahaksin siis lahus hoida kohalikku võimu ja riiklikud erakonnad – korjama tagasi vana seltskonda, kogudes endale absoluutse enamuse, praeguse ajaga 17 häält.

Narva ei olnud selliseks koalitsiooniks valmis, tänane volikogu ei olnud selliseks koalitsioonitegevuseks ja tegelikuks koalitsiooniks valmis. Loodame, et peale neid valimisi on Narva selleks rohkem valmis.

Miks me täna (reedel – toim.) tulime välja oma valmisliiduga: põhiline põhjus on see, et tahame volikogusse uusi inimesi.

Praegune Narva volikogu keskmine vanus on aukartustäratav. Teiseks Narvas öeldakse selle kohta система, me tahame ära lõhkuda valitsemissüsteemi, kus isiklikud huvid on tihti linnahuvidest märkimisväärselt kõrgemal kohal.

See on linnajuhtimise süsteem, mis on kestnud 15 aastat, mille osaks sain ka mina linnapeana teatud viisil. Me tahame seda muuta ja ma usun, et muutus on meie käes, ma usun, et Narvas ei saavuta ükski jõud märkimisväärselt ülekaalu nii, et oleks võimalik järgmist linnajuhtumist korraldada ilma partneri või partneriteta.

Kui mina oleksin Keskerakonna piirkonna juht või ka vaataks asju Tallinnast, siis ma üritaks Katri Raigi võimalikult kiiresti linnapeatoolilt lahti kangutada. Arvestades, et Keskerakonnal on ka absoluutne enamus. Kui ruttu see juhtub?

Mina ei oska teile tõesti vastata, sest mina ei ole Keskerakonna piirkonna juht. Seda tuleb küsida Keskerakonna kohalike liidrite käest, milline on nende plaan. Arusaadavalt poliitikas on nii, kui tahta midagi tegelikult ära teha, siis peab arvestama ka sellega, et sinu ametikohta võib homme mitte olla. Mina olen võtnud selle riski ja saan sellest suurepäraselt aru.

Te kindlasti olete ka kohalike keskerakondlastega suhelnud, mis nad selle teie sammu peale on öelnud?

Eks sellise informatsiooni või teate edasiandmine on alati keeruline ja selle vastuvõtmine on sama keeruline. Kõik on teinud täna kõik endast oleneva, et jääda väärikaks ja mul on selle üle hea meel. Mulle on soovitud ka edu ja öeldud, et tore, et valik on langenud ja asjaolud on selged. Nüüd on natukene kõigil vaja sisse-välja hingata ja siis vaatame, mis edasi saab.

Täna oma valimisliidu väljakuulutamisel me kindlasti ei löönud uksi kinni tänase koalitsiooni jätkamisel või ka selle suhtes, mida teha edaspidi. Praegu on Narvas aktiivne Keskerakond, Eesti 200 ja ka EKRE ning võib öelda, et Narvas tulevad esimesed päris valimised.

Aga miks te ei läinud Eesti 200 juurde? Te olete nii suur magnet Narvas, nad oleks teile kindlasti seal pakkunud ka head kohta.

Mina nägin selle meie valmisliidu puhul praegu seda võimalust, et meil õnnestub koondada väga erinevaid inimesi. Ka inimesi Keskerakonnast on kinnitanud, et nad on valmis hoopis meiega tulema. Nii et õigem oli teha valimisliit, et koondada võimalikult erinevaid inimesi. Mina endiselt olen Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige, minnes Keskerakonna või Eesti 200-ga valimistele, oleks pidanud ma kindlasti oma erakondliku kuuluvust muutma. Igasse erakonda astumiseks on iga aeg hea, aga väljaastumiseks pole ükski aeg hea.

Valimisliit, ma usun, et vastab ka Narva valija ootustele. Narvas on sõna erakond või partei selline sõimusõna tihti.