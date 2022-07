Sõja 128. päev: Vene raketid tabasid Odessa oblastit

Kui neljapäeval said ukrainlased teatada, et Odessa oblast on okupantidest vaba, sest venelased lahkusid Maosaarelt, siis reede varahommikul tabas Odessa sadamat raketirünnak, milles hukkus vähemalt 20 inimest.

Oluline 1. juulil kell 22.50:

- USA eraldab Ukrainale veel 820 miljoni dollari eest sõjalist abi;

- Ukraina välisminister kutsus partnerriike üles saatma Kiievile kaasaegseid raketitõrjesüsteeme;

- Odessa raketirünnakus hukkus üle 20 inimese;

- ukrainlased on hädas Lõssõtšanski kaitsel;

- Haidai: Venemaa vallutas osa Lõssõtšanski naftatöötlemistehasest;

- James Mattis: Venemaa armeed juhivad ebakompetentsed kindralid;

- Kiiev: koolid avatakse taas 1. septembril;

- Kiiev: viljaeksport langes juunis eelmise aastaga võrreldes 43 protsenti;

- Ukraina kindrali Oleksi Gromovi sõnul on venelaste raketid erakordselt ebatäpsed ja tabavad seetõttu tsiviilobjekte.

USA annab Ukrainale veel 820 miljoni dollari eest sõjalist abi

USA teatas reedel, et annab Ukrainale täiendavalt 820 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi.

Uus pakett sisaldab maa-õhk tüüpi raketisüsteeme ja suurtükkide vastaseid radareid, mis aitavad tõrjuda Venemaa õhurünnakuid. USA ostab Ukrainale kaks õhutõrjesüsteemi NASAMS, mida kasutatakse ka Valge Maja ja Kapitooliumi juures õhuruumi kaitsmiseks. Samuti annab Pentagon täiendavat laskemoona keskmaaraketisüsteemidele HIMARS, mille USA juunis Ukrainale eraldas.

Pentagon teatas ka, et annab Ukrainale suurtükkide laskemoona.

Tegemist on USA 14. sõjalise abi paketiga, mille riik on alates eelmise aasta augustist Ukrainale andnud. Kokku on USA eraldanud Ukrainale 8,8 miljardi dollari ulatuses relvi ja sõjalist väljaõpet.

Kuleba: Ukraina soovib kaasaegseid raketitõrjesüsteeme

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kutsus pärast Vene vägede raketirünnakuid Odessa oblastile riike üles saatma Kiievile kaasaegseid raketitõrjesüsteeme.

"Terroririik Venemaa jätkab oma sõda tsiviilelanike vastu, tehes öösel raketirünnakuid Odessa oblastisse, tappes kümneid inimesi, nende seas lapsi," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Ma kutsun meie partnereid üles andma Ukrainale võimalikult kiiresti kaasaegseid raketitõrjesüsteeme. Aidake meil elusid päästa ja panna lõpp sellele sõjale," lisas välisminister.

Reede öösel toimunud rünnakus Odessa oblasti alade pihta sai surma vähemalt 21 ja vigastada kümned inimesed.

Ukraina ootab Türgilt Vene kaubalaeva arestimist

Ukraina kutsus Türgit üles arestima Vene kaubalaev, mis veab Ukrainast Venemaa okupeeritud aladelt teravilja minema.

Ukrainast Berdjanski sadamast lahkus sel nädalal Vene lipu all sõitev kaubalaev Zhibek Zholy. Praeguseks on laev jõudnud Türki Karasu sadamasse.

Väidetavalt on laeval 7000 tonni teravilja.

Kiiev süüdistanud Venemaad Lõuna-Ukrainast teravilja varastamises. Moskva on seda eitanud.

Venelased korraldasid Odessale raketirünnaku

Venemaa raketid tabasid reede varahommikul Ukrainas Musta mere Odessa sadama lähedal üheksakorruselist kortermaja ja kuurordihoonet, tappes vähemalt 21 inimest ja vigastades kümneid, teatasid Ukraina võimud.

Üks rakett tabas Bilhorod-Dnistrovskõi linnas asuvat maja kell üks öösel, tappes 14 inimest, teatas hädaolukordade ministeerium. Vigastada sai 30 inimest ja kõrvalhoones puhkes tulekahju.

Odessa oblasti administratsiooni pressiesindaja Serhi Brattšuk ütles Ukraina riigitelevisioonile, et käimas on päästeoperatsioon, kuna osa inimesi jäi rusude alla.

Brattšuk ütles, et veel üks rakett tabas kuurordirajatist, kus sai surma vähemalt kolm inimest ja haavata üks.

USA ametnikud: Lõuna-Ukrainas suureneb vastupanuliikumine venemeelsete võimude vastu

USA ametnike sõnul viitavad viimase kahe nädala jooksul toimunud mõrvakatsed venemeelsete ametnike vastu, et Lõuna-Ukrainas kasvab vastupanuliikumine, vahendas CNN.

USA ametnike hinnangul võib vastupanu kasvada suuremaks mässuks ja Venemaal läheb üha raskemaks vallutatud territooriumi kontrollimine.

"Kreml seisab silmitsi kasvava partisanide tegevusega Lõuna-Ukrainas," ütles USA riikliku luure direktor Avril Haines.

"Leiame, et Venemaal pole Hersonis piisavalt vägesid, et piirkonda tõhusalt okupeerida," ütles üks USA ametnik.

Herson on Venemaa jaoks kriitilise tähtsusega piirkond, see kontrollib juurdepääsu Krimmi poolsaarele. Pole selge, kui palju Vene vägesid Hersonis praegu asub.

Haidai: Venemaa vallutas osa Lõssõtšanski naftatöötlemistehasest

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai ütles reedel, et Vene väed on suutnud Lõssõtšanski piirkonnas teha väikseid edusamme ja vallutasid osa linna ääres asuvast naftatöötlemistehasest, vahendas CNN.

"Okupandid ründavad Lõssõtšanski naftatöötlemistehast, hoides enda käes tehase loode- ja kaguosa," teatas Haidai.

James Mattis: Venemaa armeed juhivad ebakompetentsed kindralid

USA endine kaitseminister James Mattis kritiseeris Venemaa sõda Ukrainas. Mattise hinnangul juhivad Venemaa armeed ebakompetentsed kindralid.

Ajakirjanikud uurisid Mattiselt, milliseid õppetunde saab senisest Ukraina sõjast võtta. "Üks on see, ärge pange oma operatsioone juhtima ebakompetentseid kindraleid," vastas Mattis.

Mattis nimetas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas haletsusväärseks, mis on strateegiliselt rumal ettevõtmine, vahendas CNN.

Kiiev: koolid avatakse taas 1. septembril

Kiievi linnavõimud teatasid reedel, et koolid avatakse taas 1. septembril. Ukraina koolid läksid pärast Venemaa sissetungi üle kaugõppele, vahendas The Guardian.

"Uue õppeaasta kõige olulisem ülesanne on tagada õpetajate ja õpilaste turvalisus. Koolide pommivarjendid täidetakse vee, ravimite ja muu vajalikuga," ütles Kiievi haridusosakonna juht Olena Fidanjan.

Kiiev: viljaeksport langes juunis eelmise aastaga võrreldes 43 protsenti

Ukraina põllumajandusministeerium teatas, et viljaeksport langes juunis aastases võrdluses 43 protsenti 1,41 miljoni tonnini.

Ukraina valitsus teatas juba varem, et Venemaa sissetungi tõttu võib riigi viljasaak sel aastal olla 65 miljonit tonni. 2021. aastal oli see 106 miljonit tonni, vahendas The Guardian.

Zelenski tervitas strateegilist võitu

Neljapäeval teatasid ukrainlased, et ajasid viimased venelased Odessa oblastist – Maosaarelt minema. Ukraina lõunaringkonna väejuhatuse teatel lahkusid venelased nende tohutu suurtüki- ja raketirünnaku tõttu.

President Volodõmõr Zelenski tervitas strateegilist võitu, kuid rõhutas, et see ei taga veel turvalisust. "See ei tähenda, et vaenlane ei tule tagasi," sõnas ta oma neljapäeva hilisõhtuses videopöördumises.

"See piirab märkimisväärselt okupantide tegevust. Sammhaaval surume nad tagasi meie merelt, meie maalt ja meie taevast," rääkis Ukraina president.

Lõssõtšanskis jätkub intensiivne pommitamine

Ukraina väed on hädas riigi idaosas Lõssõtšanski linna kaitsel, kus neil tuleb vastu panna Venemaa tohutule tulejõule. Vene suurtükivägi pommitas linna eri suundadest, samal ajal kui ka Vene väed lähenesid linnale eri suundadest, rääkis piirkonna kuberner Serhi Haidai Ukraina televisioonis.

Vene väed püüavad Lõssõtšanskit ümber piirata alates sellest ajast, kui nende kätte langes naaberlinn Severodonetsk. Viimase elanikud on hakanud keldritest ja pommivarjenditest välja tulema ning püüavad rusude vahel oma elu uuesti üles ehitada.

"Peaaegu kogu linna infrastruktuur on hävitatud. Alates maikuust elame ilma gaasi, elektri ja veeta," ütles Reutersile Severodonetski 65-aastane elanik Sergei Oleinik. "Meil on hea meel, et see läbi sai ning varsti algab loodetavasti linna ülesehitamine ja saame tagasi minna enam-vähem normaalse elu juurde."

Severodonetski elanikud kõnnivad linna rusude vahel. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alexander Ermochenko

Ukrainlased korraldasid lõunas vastuoperatsiooni

Ukraina sõjavägi teatas reedel Facebookis, et Ukraina väed tapsid riigi lõunapiirkonnas 35 Vene sõdurit ning tegid kahjutuks kaks lahingumasinat ja neli soomukit.

"Ukraina relvajõud ei hoia ainult kaitseliine, vaid korraldavad edukaid operatsioone, mille eesmärk on vabastada okupeeritud linnu Hersoni oblastis," ütles Telegramis Krõvõi Rihi sõjaadministratsiooni juht Oleksandr Vilkul.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 35750 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1577 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 3736 (+10);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 186 (+1);

- suurtükisüsteemid 796 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 246 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 105 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 645 (+4);

- tiibraketid 143 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2610 (+8);

- laevad / paadid 15 (+1);

- eritehnika 61 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina kindral: venelaste sihtmärk pole tsiviilobjektid

Vene väed on viimastel nädalatel kahekordistanud oma raketirünnakuid Ukrainale. Ukraina kindral Oleksi Gromov ütles neljapäeval antud pressikonverentsil, et pooled rünnakutest tehakse vanade sovetiaegsete ebatäpsete rakettidega. Tema sõnul on Venemaa püüdnud tabada Ukraina militaarobjekte ja kriitilise tähtsusega taristut, kuid vanade ja mitte kuigi täpsete rakettide kasutamine on kaasa toonud palju tsiviilohverid.

See läheb vastuollu mõningate Ukraina poliitikute hinnanguga, et venelased sihivad meelega tsiviilelanikke, et külvata paanikat.

Gromovi sõnul tabasid Ukrainat juuni teises pooles 202 raketti, mida on 120 võrra rohkem kui kuu esimeses pooles. Ta märkis, et viimastel nädalatel on Vene raketid hävitanud 68 tsiviilobjekti.