Sõja 1634. päev: Ukraina ründas Venemaa lennubaasi ja kosmosetehast

Venemaa proovib aina enam kasutada ballistilisi rakette, sest Ukrainal pole nende tõrjumiseks vahendeid. Laupäeva öösel ründasid aga ukrainlased lennubaasi, kus pesitsevad just ballistilisi rakette kandvad lennukid. Samuti tabati kosmosetehast Samaaras.

OIuline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 15. augustil kell 19.26:

- Venemaa rünnakus hukkus imik, vigastatute hulgas on lapsed;

- Venemaa ründas rakettidega Krõvõi Rihi;

- Ukraina ründas Venemaa lennubaasi ja kosmosetehast;

- Venemaa hoiatas Türgit ja USA-d relvade tarnimise eest Ukrainale;

- Zaporižžjas ründasid venelased drooniga viljapõllul töötavat kombaini;

- Venemaa kaitseministeerium: suvega on vallutatud 19 asulat;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit.

Venemaa ründas rakettidega Krõvõi Rihi

Venemaa ründas laupäeva pärastlõunal rakettidega Ukrainas Krõvõi Rihi, rünnak põhjustas linnas tulekahju, elektrikatkestusi ja vigastada sai vähemalt kaks inimest.

Ukraina ründamises osales vähemalt kolm Tu-22M3 lennukit.

Linna kaitsenõukogu juht Oleksandr Vilkul ütles, et Krõvõi Rihis sai vigastada kaks inimest.

"Vaenlane ründas meie linna. Kaks inimest said vigastada," märkis ta oma sotsiaalmeediakontol.

"Kahjuks on mõlemad Venemaa rünnaku tagajärjel vigastada saanud raskes seisundis. Üks 61-aastane mees sai mitu vigastust, tema seisund on raske, kuid stabiilne. Teisel mehel amputeeriti jalg, arstid võitlevad tema elu eest," lisas Vilkul.

Pärast rünnakut oli linnas elektrikatkestusi.

Venemaa rünnakus hukkus imik, vigastatute hulgas on lapsed

Venemaa ründas ööl vastu laupäeva Ukrainas Dnipropetrovski oblastis asuvat Marhanetsi linna, kus tabamuse sai korrusmaja, milles hukkus imik ja vigastada sai 11 inimest, sealhulgas lapsed.

"Vene vägede öise rünnaku tagajärjel hukkus Marhanetsis kolme kuu vanune poiss. Vaenlane ründas mitmekorruselist hoonet droonidega," teatas Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Ganža.

Tema sõnul oli vigastatute hulgas ka lapsi. Ganža lisas, et haavatud on haiglaravil, kellest mõned on raskes seisundis.

"Haavata sai üksteist inimest, kellest seitse on raskes seisundis haiglaravil. Haavatute seas oli kaks last – 5-aastane poiss ja 12-aastane tüdruk," märkis ta.

Lisaks ründasid venelased öösel droonidega Zaporižžja linna. Zaporižžja erioperatsioonide osakonna juhi Ivan Fedorovi sõnul põhjustas droonirünnak linnas suure tulekahju.

"Vaenlane ründas Zaporižžjat droonidega. Nad tabasid kaubanduskeskust. Puhkes tulekahju. Samuti tabasid nad tööstusettevõtte territooriumi," kirjutas ta.

Ukraina ründas Venemaa lennubaasi ja kosmosetehast

Ööl vastu laupäeva oli Venemaal Nižni Novgorodi oblastis kuulda võimsaid plahvatusi ning erinevate väljaannete kinnitusel oli tegemist Savasleika sõjaväelennuväljaga.

Savasleika lennubaasis baseeruvad ballistilisi rakette Kinžal kandvad MiG-31K lennukid.

Kuna tegemist on kinnise sõjaväeobjektiga, puudub seal igasugune kommertslennuliiklus.

Savasleika lennuväli on varemgi Ukraina rünnaku sihtmärgiks olnud, kui juba 2025. aasta juunis kinnitas Ukraina peastaap, et lennuväebaasis hävitati vähemalt üks MiG-31.

Samal ajal teatati sotsiaalmeedias ka, et plahvatusi oli kuulda Samaaras. Sotsiaalmeedias tegutseva uudisteväljaande Exilenova+ väitel rünnati seal kosmosetehast.

Vene riiikliku kosmoseagentuuri raketi- ja kosmosekeskus Progress (TsSKB-Progress) on suur Venemaa ettevõte, mis arendab, toodab ja käitab keskklassi kanderakette ning Maa seireks ja teadusmissioonideks mõeldud kosmoseaparaate. Rünnakus kasutati Ukraina enda loodud Flamingo-tüüpi rakette.

Kosmosesse on lennutatud üle 1700 TsSKB-Progressi arendatud kanderaketi ja 950 kosmoseaparaadi.

Venemaa hoiatas Türgit ja USA-d relvade tarnimise eest Ukrainale

Venemaa soovib, et Washington ja Ankara selgitaks, kas vastavad tõele teated, et Ukrainale tahetakse tarnida märkimisväärses koguses USA relvi, mis asuvad Türgis, teatas Venemaa välisministeerium.

Ministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles, et relvade tarnimine Ukrainale kahjustaks tugevalt Venemaa suhteid nii USA kui ka Türgiga.

Zaporižžjas ründasid venelased drooniga viljapõllul töötavat kombaini

Zaporižžja rajoonis ründasid Vene väed laupäeval drooniga viljapõllul töötanud kombaini, selle juht hukkus ja üks inimene sai vigastada.

RBK Ukraina kirjutab, et venelaste rünnakus hukkus 32-aastane mees. Üks mees sai vigastada ning ta on meedikute hoole all.

Droonirünnak põhjustas viljapõllul tulekahju, samuti hävines kombain ja põlluveerel seisnud auto.

Vene väed korraldavad regulaarselt õhu- ja suurtükirünnakuid Zaporižžjale ja selle asustatud aladele.

Venemaa kaitseministeerium: suvega on vallutatud 19 asulat

Vene väed on suve jooksul vallutanud 19 asulat Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastis, teatas laupäeval Venemaa kaitseministeerium. Konkreetseid asulaid ministeerium ei nimetanud.

Küll märgiti, et hiljuti võtsid Vene väed oma kontrolli alla Rõbalskoje Zaporižzja oblastis.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 465 810 (+1370);

- tankid 12 269 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 25 144 (+3);

- suurtükisüsteemid 47 932 (+62);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2026 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1568 (+3);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2241 (+12);

- operatiivtaktikalised droonid 461 484 (+1835);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- eritehnika 4528 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.