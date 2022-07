Peterson: tööinspektsiooni liitmist ühendametiga peab pikemalt vaagima

Kui alguses plaanis sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa liita üheks asutuseks teadus- ja ennetustööga tegelev Tervise Arengu Instituut ning tervise- ja ravimiamet, siis juuni lõpus sai tööinspektsioon ootamatult teada, et ka neid pannakse kiirendatud korras uude ühendametisse.

"Tööinspektsiooni liitmine selle ühendametiga oli meil plaanitud võtta ette järgmisel aastal. Arvestades seal juhtide muutumist ja seda, et need teemad kattuvad väga hästi ja haagivad nende terviseteemadega, mis terviseametisse lähevad, siis võtsime selle ennaktöötempos ka ette," ütles Mändmaa.

Esialgse kava kohaselt oleks vajalikud seadusemuudatused sügisel kiirkorras ära tehtud ning pea 600 ametnikust koosnev asutus oleks pidanud tööd alustama juba uuest aastast.

"Sellaseid otsuseid ei tehta kindlasti üleöö ja siin on kindlasti väga suur roll sotsiaalpartneritel ehk tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonidel, kes peavad ka oma sõna ütlema, mida nemad sellistest plaanidest arvavad," ütles tööinspektsiooni peadirektor Meeli Miidla-Vanatalu.

"Sotsiaalpartnerid kuulsid vist 28. juunil või 22. juunil selle kohta, et 1. juulist tahetakse minna juba valitsusse ja kõik asjad on juba otsustatud, selline kiirustamine meile ei sobi," rääkis Peterson.

Petersoni sõnul võetakse nüüd ühendameti moodustamisel hoog maha.

"Loomulikult me oleme huvitatud sellest, et me saaksime selliseid hästi toimivaid maksuameteid, hästi toimivaid töötukassasid juurde ja töötame selle nimel, aga kiiresti jah ei ütle ja kindlasti selline teaduslik kompetentsikeskus nagu TAI on, peab jääma. Peame vaatama, kas tööinspektsioon ja ravimiamet ka omavahel mingeid funktsioone saavad jagada," ütles Peterson.

Mändmaa ei leia, et ühendasutus loodaks kiirustades, tema sõnul näitab teiste ministeeriumide praktika, et ühe aastaga on see võimalik.

Mändmaa sõnul on see uue ministri otsus. "Aga sisuliselt ma jään veelkord selle juurde, et on õige, et tegeleda sellega et Eesti riigi asutusi teha tõhusamaks ja vaadates, mis meid ees ootab, selline üksikasutustes toimetamine on ajast ja arust," ütles ta.

Uut ühendametit peaks hakkama juhtima mais terviseameti juhiks saanud Birgit Lao, kes ei soovinud ühendameti teemadel selgitusi anda.