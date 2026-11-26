Härma viieaastane ametiaeg algab 16.jaanuaril.

Sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa sõnul rääkisid Mari-Anne Härma kasuks tema põhjalikud teadmised tervisevaldkonnast, tugev teaduslik taust, juhtimiskogemus ning rahvusvaheline haare.

"TAI-s tehtav töö peab jõudma inimeste igapäevaellu – läbikaalutud otsuste, tõhusama ennetuse ja lõppeks tervemalt elatud aastatena. Mari-Annel on selleks väga hea kombinatsioon valdkonna eksperdi, teadustöö, organisatsioonijuhtimise ja rahvusvahelisest vaatest," ütles Mändmaa.

Härma sõnul on Tervise Arengu Instituudil oluline roll selles, et teadusuuringutest ja terviseandmetest sünniksid praktilised lahendused, mis aitavad Eesti inimestel elada kauem ja tervemana.

"Eesti suur eelis on see, et meil on palju väärtuslikke andmeid ja tipptasemel teadustöö. Meie väljakutse on aga jätkuvalt see, kuidas seda potentsiaali rahvatervise parandamiseks kõige targemini kasutada. Kuidas mõtestada kogutud andmeid ja teadmisi ning teha nende põhjal teadlikke valikuid ja otsuseid," ütles Härma.

Uue direktori ülesanne on kujundada TAI-st tugev rahvatervishoiu arendus- ja rakenduskeskus, mis ühendab tervise seire, andme- ja poliitikaanalüüsi, tervist toetavate tegevuste arendamise ning nende mõju hindamise.

Härmal on ligi seitsmeaastane tervisevaldkonna juhtimiskogemus. Alates 2020. aastast on ta töötanud terviseametis juhtivatel ametikohtadel, sealhulgas peadirektori asetäitja, peadirektori kohusetäitja, riikliku tervisehädaolukorra juhi ning nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhatajana. Praegu töötab ta terviseameti peadirektori asetäitjana. Varem on ta tegelenud teadustöö, teadusprojektide koordineerimise ja rahvusvaheliste kliiniliste uuringutega.

Härma on omandanud Tartu ülikoolis geenitehnoloogia magistrikraadi ning jätkab doktoriõpinguid biomeditsiiniteadustes Helsingi ülikoolis. Tema teadustööd on tunnustatud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

TAI senise direktori Annika Veimeri ametiaeg lõpeb 15. jaanuaril.