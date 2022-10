Politico: Scholz plaanib novembri alguses külastada Hiinat

Hiina on Saksamaa suurim kaubanduspartner, Scholzi saadab tema reisi ajal ka suur äridelegatsioon. Saksamaa ja Hiina ärisidemed arenesid eriti hoogsalt Scholzi eelkäija Angela Merkeli võimuperioodil. Scholz peab siiski ka üha rohkem võtma arvesse Hiina-vastast kriitikat, vahendas Politico.

"Kantsler rõhutab Xi-ga peetud vestlustes rahvusvahelise õiguse järgimise tähtsust ja sunnib Hiina juhti võtma Vladimir Putini suhtes karmimat seisukohta," ütles Politicole üks asjaga kursis inimene.

Scholz on varem korduvalt rõhutanud, et Hiinaga tuleb teha koostööd.

Scholz pole varem toetanud USA juhitud jõupingutusi, mille eesmärk on Hiina kaubandusliku mõjuvõimu piiramine. Siiski on kantsler hoiatanud, et Saksa ettevõtted ei tohi sõltuda ühe riigi tarneahelatest, viidates nii Hiina muldmetallide ekspordile.

Saksamaa välisministeeriumit ja majandusministeeriumit kontrollib praegu roheliste partei. Rohelised kritiseerivad järjepidevalt Hiina inimõiguste olukorda. Saksamaa valitsus peab praegu arutelusid oma uue riikliku julgeolekustrateegia üle, mis käsitleb ka suhteid Hiinaga.

"Ma arvan, et ta peaks tegema selgeks põhilised faktid. Ta peaks keskenduma sellele, et Berliin ei pöördu tagasi Merkeli ajastu juurde. Et Saksamaa kujundab Hiina strateegia, mis seisab vastu Hiina ambitsioonidele," ütles Saksa roheliste partei liige Reinhard Bütikofer.

Scholzist saab tõenäoliselt esimene lääneriikide juht, kes kohtub Xi Jinpingiga pärast oktoobri keskpaigas toimuvat kompartei kongressi.

Saksamaa suursaadik USA-s Emily Haber kaitses Scholzi planeeritavat Hiina-visiiti.

"Meeldib see meile või mitte, aga koostöö Hiinaga on globaalsete probleemide lahendamisel ülioluline," kirjutas sotsiaalmeedias Haber.