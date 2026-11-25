Kommunistliku partei peasekretär Xi Jinping jätkab puhastust Hiina juhtkonnas ning hiljuti alustasid võimud uurimist Shanghai parteijuhi Chen Jiningi suhtes. Kompartei kõrvaldas Jiningi ametist ning ta on juba neljas poliitbüroo liige, kelle suhtes on alates eelmisest aastast uurimine algatatud.

Chen Jiningi kahtlustatakse parteidistsipliini ja riigi seaduste tõsises rikkumises. Hiina võimud pole täpsustanud, milles teda süüdistatakse, kuid tavaliselt kasutab kompartei sellist kõnepruuki korruptsioonijuhtumite puhul.

Kompartei praegune liider Xi Jinping tugevdab korruptsioonivastase kampaania abil oma võimu ning on käivitanud puhastuskampaania, mis on suurim alates 1976. aastast. Toona suri Xi eelkäija diktaator Mao Zedong, millega sai ametlikult läbi ka verine kultuurirevolutsioon.

Chen on nüüd neljas poliitbüroo liige, kelle suhtes on alates eelmisest aastast uurimine algatatud. Varem on sihikule võetud kaks kõrget sõjaväelast ja üks piirkondlik juht. Poliitbüroos on nüüdseks 21 tegevliiget, varasema 24 asemel.

Ajalehe The Wall Street Journal hinnangul kujundab Xi puhastuste käigus ümber Hiinat valitsevat ladvikut. Kompartei valmistub ka 2027. aasta sügisel toimuvaks kongressiks, kus Xi peaks kindlustama endale uue ametiaja.

62-aastast Chen Jiningi peeti üheks võimalikuks Hiina tulevaseks liidriks. Ta on lõpetanud Pekingi Tsinghua ülikooli ja Londoni Imperial College'i ning juhtinud varem keskkonnaministeeriumi ja Pekingi linnavalitsust. 2022. aastal sai temast poliitbüroo liige ja Shanghai parteijuht.

"Paberil paistis Chen Jining olevat ideaalne tehnokraat. Tema langus saadab Hiina poliitilisele eliidile enne järgmisel aastal toimuvat parteikongressi karmi sõnumi: keegi peale Xi Jinpingi ei ole asendamatu," märkis Columbia ülikooli Hiina ekspert Julian Gewirtz.

Chen juhtis Hiina üht olulisemat finants- ja tehnoloogiakeskust. Shanghai parteijuhi ametikohta on traditsiooniliselt peetud hüppelauaks riigi kõrgeimasse juhtkonda.

Peaaegu kõik linna parteijuhid alates 1980. aastate lõpust on tõusnud partei kõrgeimasse organisse. Nende seas on nii kompartei endine liider Jiang Zemin kui ka praegune liider Xi Jinping.

Chen on esimene Shanghai parteijuht alates 2006. aastast, kelle suhtes on algatatud uurimine. Xi Jinping ise võttis Shanghai juhtimise üle 2007. aastal, mis jäi tema viimaseks piirkondlikuks ametikohaks. Seejärel läks Xi Pekingisse, sai poliitbüroo täisliikmeks ning võttis 2012. aastal üle kompartei sekretariaadi juhtimise ehk temast sai Hiina valitseja.

Xi on andnud ka mõista, et tema juhitud kompartei jätkab puhastusi Hiina juhtkonna kõrgemates ridades.

"Endiselt on palju probleeme ja varjatud riske, mis nõrgestavad partei eesrindlikku olemust, kahjustavad selle puhtust ja õõnestavad selle pikaajalist valitsemist. Seetõttu peab partei järjepidevalt välja juurima viirused, mis kahjustavad tema tervist," ütles Xi eelmisel kuul kompartei keskkomiteele.