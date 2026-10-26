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NYT: Xi tahab enne parteikongressi tagada kompartei täieliku kuulekuse

Välismaa
Hiina kommunistlik partei
Hiina kommunistlik partei Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Välismaa

Ajaleht The New York Times kirjutab, et Hiina juht Xi Jinping kasutab korruptsioonivastast kampaaniat oma võimu kindlustamiseks ja ametnike kuulekuse tagamiseks. Xi valmistub ka eelseisvaks parteikongressiks, kus ta eeldatavasti kindlustab endale järjekordse viieaastase ametiaja.

Xi Jinping on juba üle kümne aasta korraldanud ulatuslikke korruptsioonivastaseid kampaaniaid ja kontrollinud ametnike lojaalsust. Eelseisva parteikongressi eel kurdab 73-aastane Xi, et osa ametnikke on endiselt ebalojaalsed ja korrumpeerunud. Tema sõnul tuleb kasutusele võtta veelgi karmimad meetmed.

Hiina kompartei teataski hiljuti juurdlusest Chongqingi endise linnapea Huang Qifani suhtes. Samuti uuritakse teisi kõrgeid ametnikke. 

Uudis Huangi langemisest ilmus vahetult enne Pekingis toimuvat Hiina kommunistliku partei keskkomitee koosolekut. Keskkomitee on sadadest ametnikest koosnev kompartei keskne juhtorgan. 

Kompartei keskkomitee valmistub juba 2027. aasta parteikongressiks. Seal peab Xi määrama ametisse uue põlvkonna parteiametnikke. Ekspertide hinnangul soovib ta enne kongressi tagada, et partei juhtkond oleks talle täielikult lojaalne. 

"Millist pärandit Xi endast maha jätta soovib? Arvan, et eelkõige tugevama kommunistliku partei, ehk isegi enam kui tugevama Hiina. Tema vaatepunktist on esimene neist teise saavutamise vältimatu eeltingimus," ütles Hiina poliitika analüütik Neil Thomas ajalehele The New York Times

Just kompartei kaudu hoiab Xi oma kontrolli all maailma suuruselt teist majandust ja 1,4 miljardit inimest. Pärast võimule tulekut 2012. aastal on ta partei positsiooni tugevdanud, laiendades selle mõju tehastele, küladele, koolidele ja sisuliselt kõigile ühiskonnaelu valdkondadele. 

Xi ei ole endale ka järeltulijat valinud ning eeldatavasti kindlustab ta endale neljanda viieaastase ametiaja. Tema korraldatud puhastused pole aga partei juhtkonna probleeme lahendanud. Tänavu aasta alguses peetud kõnes, mis avaldati käesoleval kuul, märkis Xi, et liiga paljud ametnikud ei täida korraldusi siiralt, vaid üksnes teesklevad kuulekust. Võrreldes korrumpeerunud ametnikke haigete puudega, rõhutas ta, et partei peaks "haiged puud välja juurima või maha raiuma". 

Xi näib uskuvat, et Hiina ametnikkonna probleemide põhjused peituvad distsipliini puudumises. Probleemi lahendamiseks korraldatakse pidevalt kontrollkäike, mis hoiavad ametnikke pidevas valmisolekus.

Ametliku statistika kohaselt karistasid kontrollijad 2023. aastal 49 provintsi- või ministeeriumitasandi ametnikku ning 24 000 maakonnatasandi ametnikku. 2024. aastal kasvas karistatud ametnike arv veelgi.

Xi korraldatud puhastused on tabanud ka Hiina sõjaväge, mis on nüüdseks sattunud eriti tugeva surve alla. Alates 2022. aastast on uurimise alla sattunud või avalikkuse eest kadunud ligikaudu sada kõrget sõjaväelast. Nende seas on ka üks Hiina mõjukamaid kindraleid Zhang Youxia, keda süüdistatakse korruptsioonis ja ebalojaalsuses.

"Korruptsioonivastane kampaania ei ole enam kampaania, sest sellest on saanud täiesti tavapärane nähtus," ütles Viini ülikooli Hiina ekspert Ling Li. 

Hiina majanduskasv on samal ajal aeglustunud pikaajalise kinnisvarakriisi tõttu, mis on rängalt mõjutanud ka kohalike omavalitsuste tulusid. 

"Ajalugu näitab, et rasketel aegadel võivad parteikongressi ajal esile kerkida eriarvamused. Hirmutunde tekitamine aitab konsensust kergemini saavutada," märkis Li. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The New York Times

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