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Xi edutas sõjaväe puhastust juhtinud kindrali kompartei poliitbüroosse

Välismaa
Hiina juht Xi Jinping
Hiina juht Xi Jinping Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Xie Huanchi
Välismaa

Hiina juht Xi Jinping edutas sõjaväes puhastusi juhtinud kindrali kommunistliku partei poliitbüroosse. Viimane on kompartei tähtsaim otsustusorgan, mis annab suuniseid ka valitsusele.

Kindral Zhang Shengminist sai nüüd kompartei juhtorgani ainus sõjaväelasest liige. Sõjaväekomisjoni asejuht Zhang on juhtinud sõjaväes Xi algatatud korruptsioonivastast kampaaniat.

"Xi Jinpingi pikaajalisest Rahvavabastusarmee korruptsioonivastasest juhist sai esimene inimene pärast 1994. aastat, kes on edutatud poliitbüroosse väljaspool parteikongressi," ütles USA mõttekoja Asia Society Hiina poliitika ekspert Neil Thomas.

Hiina kommunistlik partei peaks järgmise aasta teisel poolel korraldama iga viie aasta tagant toimuva kongressi, kus valitakse uus peasekretär. Vaatlejate hinnangul jätkab Xi peasekretäri ametis ja seega ka Hiina juhina. 

Kommunistlikes režiimides on peasekretäri ametikoht olnud kõrgeim võimupositsioon juba Stalini ajast saadik. 

Poliitbüroo loodi Lenini korraldusel vahetult enne 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni, et juhtida kavandatavat relvastatud riigipööret.

Kodusõja ajal kujunes poliitbüroost kommunistliku partei peamine võimuorgan. Hiljem võtsid Lenini rajatud valitsemismudeli üle ka teistes riikides tegutsevad kommunistid. 

Xi Jinping jätkab ka korruptsioonivastast kampaaniat ja Hiina kompartei neljapäeval avaldatud avalduses lubati jätkata distsipliinirikkumiste vastast võitlust. Alates võimuletulekust 2012. aastal on Xi tagandanud või karistanud miljoneid ametnikke, kasutades korruptsioonisüüdistusi partei ja sõjaväe üle kontrolli tugevdamiseks, vahendas Financial Times

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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