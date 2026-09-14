Xi Jinping ehitab USA domineerimisele vastanduvat maailmakorda

Ajaleht The Times kirjutab, et Hiina kommunistliku partei juht Xi Jinping ajab taas aktiivset välispoliitikat, kohtudes rahvusvaheliste liidritega ja esitledes Pekingit rahvusvahelise õiguse kaitsjana.

Kui välja arvata lühike visiit Lõuna-Koreasse kohtumiseks Trumpiga, viibis Xi aasta esimesel poolel peamiselt kodumaal. Pole täpselt teada, miks Xi toona tundis suurt huvi Pekingi vastu. Võimalik, et rolli mängis tema vanus või keskendus ta hoopis Hiina sisepoliitilistele probleemidele.

Meedias levisid ka väited, et mõjukas armeejuht Zhang Youxia kavandas riigipööret. Nende väidete paikapidavust ei ole kinnitatud, kuid jaanuaris kõrvaldati Youxia ametist.

Igal juhul on Xi nüüd taas aktiivselt rahvusvahelisel areenil ning on viimastel kuudel kohtunud mitmete maailma liidritega. Lähiajal sõidab Xi aga USA-sse, kus ta kohtub Donald Trumpiga.

Xi on viimastel kuudel pööranud tähelepanu eelkõige autoritaarse juhtimisega riikidele ja globaalse lõuna riikidele. Hiina soovib nende kaudu suurendada oma mõju ja vähendada USA rolli maailmaareenil.

"Kogu maailmas kiirenevad muutused, milliseid pole nähtud terve sajandi vältel. Globaalne lõuna on oma kollektiivse esiletõusuga muutunud maailma multipolaarsuse peamiseks veduriks," ütles Xi.

Hiina on juba aastaid rääkinud mitmepoolse maailma kujundamisest, mis võiks asendada USA senise hegemoonia. Hiina esitleb end nüüd ka rahvusvaheliste reeglite ja rahvusvahelise õiguse kaitsjana, vastandudes nii Trumpi-aegse USA ettearvamatule välispoliitikale.

Hiina välisministeeriumi teatel rõhutas Xi oma kõnes, et globaalse lõuna riigid peaksid ühiselt kaitsma õigusriigi põhimõtteid rahvusvahelistes suhetes ning austama rahvusvaheliste suhete alusnorme, sealhulgas riikide siseasjadesse mittesekkumist ja vaidluste rahumeelset lahendamist. Samuti leidis kompartei peasekretär, et rahvusvahelist õigust tuleb kohaldada kõigi suhtes võrdselt ja ilma topeltstandarditeta.

Samuti soovib Xi suurendada BRICS-i riikide rolli maailmaareenil. Ühendusse kuuluvad küll väga erinevate huvidega riigid, kuid Lähis-Ida konfliktide osas suudeti viimasel tippkohtumisel ühises sõnastuses kokku leppida.

13. septembril Indias toimunud BRICS-i tippkohtumise istungil tutvustas Xi veel ka Hiina 15. viisaastakuplaani.

"See on ühtaegu nii Hiina arengukava kui ka koostööloetelu ülejäänud maailma jaoks," rääkis Xi.