Sotsiaaldemokraadid panevad Lääne-Virumaal oma esinumbriks Maido Nõlvaku

Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles pressiteate vahendusel, et Nõlvak on Eesti tugevamaid elanikkonnakaitse ülesehitajaid ning ta on panustanud palju selleks, et kriisiolukordades oleksid Eesti inimesed oma kodudes hoitud.

SDE Lääne-Virumaa juhatuse kinnitatud valimisnimekirja teine number on Kadrina vallavanem ja erakonna Lääne-Virumaa piirkonna juht Kairit Pihlak, kolmas töö- ja tervishoiuministri nõunik ning Rakvere endine abilinnapea Laila Talunik. Neile järgnevad Vinni abivallavanem Eerik Lumiste, Rakvere lasteaia Triinu direktor Raido Parve, sisekaitseakadeemia tudeng Madis Joosep Toomel ning Rakvere Teatri juht Velvo Väli.

ERR kirjutas kolm nädalat tagasi, et Eesti väikseimas, viie mandaadiga Lääne-Virumaa valimisringkonnas peab mõni suurtest erakondadest ilma mandaadita jääma ning tõi esile, et sotsiaaldemokraatidel on mitu võimalikku häältemagnetit kandideerimisest loobunud. Poliitikast on lahkunud erakonna endine esimees, Rakverega seotud Indrek Saar, kuid kandideerimast on keeldunud ka Saare abikaasa, tuntud näitlejanna ning äsja tantsusaate võitnud Ülle Lichtfeldt, kes 2021. aasta kohalikel valimistel sai Rakveres sotside nimekirjas teise tulemuse. Lichtfeldt edestas Rakveres häälte arvult teiste seas ka oma mõjukat erakonnakaaslast Rannar Vassiljevit.