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Narva-Jõesuu linnapea kandideerib valimistel sotside nimekirjas

Eesti
Lauri Läänemets, Piret Hartman ja Maksim Iljin.
Lauri Läänemets, Piret Hartman ja Maksim Iljin. Autor/allikas: Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Eesti

Kümme aastat Narva-Jõesuu linna juhtinud Maksim Iljin kandideerib 2027. aasta märtsis toimuvatel riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas Ida-Virumaal.

Maksim Iljini sõnul sai sotsidega kandideerimisel otsustavaks teguriks tugev meeskond.

"Meie nimekirjas on kohalikud tegijad, kes muretsevad ja seisavad kirglikult Ida-Virumaa eest. Riigikokku kandideerin samuti sooviga Ida-Viru arengusse panustada. Minu fookus on regionaalpoliitikal. Meie riigis on endiselt olukord, kus regionaalpoliitikaga eriti keegi ei tegele - vastasel juhul ei oleks meil ju olukorda, kus õitsevad ainult Tallinn ja Harjumaa, aga näiteks nii Kagu-Eesti kui ka Ida-Viru on endiselt vaeslapse osas," rõhutas Iljin.  

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets sõnas, et Maksim Iljini kandideerimine riigikogu valimistel sotsiaaldemokraatidega näitab erakonna tugevust ka Ida-Virumaal.

"Maksimi ühinemine meie nimekirjaga teeb mulle eriti suurt heameelt, sest Ida-Virumaa vajab tugevaid tegijaid, kes tunnevad kohalikku eluolu, aga suudavad jõuliselt regiooni eest seista ka riigi tasandil. Meil on Maksimiga ühine nägemus, et Ida-Virumaal peab olema sama hea elada kui kõikjal mujal Eestis. Täna on tähtsam kui kunagi varem, et Eesti valib märtsis toimuvatel valimistel läänemeelse edasiminekutee koos sotsidega, mitte konservatiividega tagasimineku. Usun siiralt, et Maksim suudab Ida-Virumaa inimeste, majanduse, investeeringute eest riigikogus väärikalt võidelda," rääkis Lauri Läänemets.  

Sotsiaaldemokraatide peasekretär Piret Hartman ütles, et Ida-Viru hääl peab riigikogus tugevam olema ja võimeka omavalitsusjuhina Ilijn seda ka tugevdab. "Tegemist on inimesega, kes on Narva-Jõesuu omavalitsusse toonud investeeringuid ning arendanud kohalikku elu märkimisväärselt. Maksim tunneb Ida-Virumaad ning Ida-Virumaa inimesi – ta on sündinud ja üles kasvanud Ida-Virumaal ning panustanud aastaid selle arengusse. Anname üheskoos parima, et Ida-Virumaa hääl riigikogus oleks tugevam ning et olulised otsused saaksid tehtud meie maakonna eripärasid arvesse võttes," lausus Hartman.  

Maksim Iljin on olnud Narva-Jõesuu linnapea alates 2016. aastast. Iljinil on inseneriteaduse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning omandamisel rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad EBS-is. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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