Kristina Kallase nõunik lahkub ja läheb sotsidesse

Kõiv on Tartu linnavolikogu liige ja õpib Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal. Ta lõpetab ta töö haridus- ja teadusministri nõunikuna omal soovil 25. oktoobril, teatas SDE laupäeval.

Äriregistri andmeil lahkus Kõiv Eesti 200-st laupäeval, 17. oktoobril. Kõiv sai Eesti 200 liikmeks 2021. aasta novembris.

Kõiv põhjendas oma liitumist sotsiaaldemokraatidega sooviga astuda vastu konservatiivsetele jõududele. "Eesti seisab kevadel põhimõttelise valiku ees: kas liigume edasi põhjamaise ja tulevikku vaatava ühiskonnana või lähme tagasi minevikku, kus eiratakse noorte vajadusi, piiratakse isikuvabadusi ja pööratakse selg kliimakriisile. Ainus tõsiseltvõetav liberaalne alternatiiv konservatiivsele tagurlusele on täna sotsiaaldemokraadid," ütles ta pressiteate vahendusel.

Oma ühismeediakontol kirjutas Kõiv: "Minu vaated pole muutunud. Ma võitlen Tartus jätkuvalt selle nimel, et alles hiljuti inimeste õigusi kärpinud ja Eesti liberaalset demokraatiat nõrgestanud EKREIKE ei korduks. Jätkan võitlust ka enda põlvkonna õiguste eest. Noortel peab olema võimalik soetada endale taskukohane kodu, leida väärikalt tasustatud töö ning elada puhtas ja rohelises keskkonnas."

"Tartu volikogu liikmena olen seisnud selle eest, et igal Tartu noorel oleks olemas gümnaasiumikoht, et rattaringluse lõpetamise plaan laualt maha kukuks ja rattaringlus alles jääks ning et Tartu ööelu ja Genklubi linnavalitsuse kiuste edasi areneksid ja õitseksid," lisas ta samas.

Eesti 200 toetus on küsitluste kohaselt püsinud juba kuid paari protsendi juures, mis tähendab, et erakond jääks 7. märtsil valitavast uuest riigikogu koosseisust välja. Erakonnas on lahkarvamused selle üle, kas neil valimistel üldse välja minna, ühineda mõne teise poliitilise jõuga või teha paus. Mitu Eesti 200 liiget on teatanud, et loobuvad poliitikast või on erakonnast lahkunud. Eesti 200 tulevik peaks selgemaks saama pühapäeval toimuval erakonna volikogul.

Eesti 200 liikmete arv oli äriregistri andmetel langenud laupäeva hommikuks 548-le.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga on viimastel nädalatel liitunud ja SDE nimekirjas kandideerimisest teatanud endine eurovolinik ja pikaaegne riigikogu liige Kadri Simson, endine Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin, näitleja ja fotograaf Liina Raud, Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ja Mulgi vallavanem Imre Jugomäe.