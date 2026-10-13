Kadri Simson naaseb sotside ridades Eesti poliitikasse

Erakonnavalikut põhjendas Simson väitega, et sotsiaaldemokraadid pakuvad Eestile positiivset suunda, mitte lihtsalt vastandumist.

Simsoni sõnul peab Eesti mõjukus Euroopa Liidus kasvama. "Viimastel aastatel on meie hääl selgelt nõrgemaks jäänud, Eesti peab olema Euroopa Liidus rohkem pildil, peame seisma aktiivselt Eesti huvide ja Ukraina toetamise eest."

Kadri Simson oli Keskerakonna liige aastatel 1995-2024. Ta oli riigikogu saadik neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019–2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Euroopa Komisjoni volinikuna tegeles ta Euroopa energiapoliitika ja energiajulgeolekuga. Keskerakondlasena kogus Simson riigikogu valimisteks hääli Pärnus.