Voog: EKRE toetuse tõusu taga on alanud reklaamikampaania

EKRE toetus pöördus pärast kahte languskuud jaanuaris taas tõusule, selgus ERR-i tellitud Kantar Emori küsitlusest. Uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul on EKRE tõusu taga alanud suur reklaamikampaania. Samuti on tõusmas Keskerakonna toetus.

Kõige populaarsema parteina jätkab Reformierakond, järgnevad EKRE ning Keskerakond. Esikolmikule järgnevad Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mida toetasid vastavalt 11 ja 10 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Parlamendiparteidest on väikseima toetusega Isamaa.

Esikolmikust on langenud Reformierakonna toetus. Kui detsembris oli toetajaid 30 protsenti, siis jaanuaris 28 protsenti. Tõusmas on EKRE ja Keskerakonna toetus. EKRE tegi detsembris läbi languse ning on nüüd 21 protsendi juures. Keskerakonna toetus on jaanuaris 18 protsenti, mis on erakonna parim tulemus alates eelmise aasta märtsist.

Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul võib olla EKRE tõus seotud sellega, et nad alustasid reklaamidega meedias.

"Reklaamil on oma mõju. Nad olid hästi massiivselt ikkagi meediakajastuses ja reklaamides," ütles Voog.

"Meie lootus muidugi on, et meil valimistele vastu minnes on tõusutrend ja et me valimisteks saame oma tippvormi kätte. Tippvorm tähendab seda, et me püüame umbes 30 riigikogukohta," sõnas EKRE esimees Martin Helme.

Keskerakond on taastanud oma positsiooni venekeelse valijaskonna hulgas. Kasvanud on ka nende hulk, kelle jaoks on Keskerakond eelistus number kaks.

"Neil on väike tõus ja on võimalus ka kasvada, aga nüüd sõltub erakonnast endast, kas see potentsiaal realiseerub või mitte," rääkis Voog.

"Erakond on kampaanias täna aktiivne ja ütleme, et igapäevaselt me Eestimaal oleme kusagil tänavatel ja inimestega kohtume," ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Voogi sõnul on esialgu veel vara öelda, kas Reformierakonna langus tähendab valijate eelistuste muutumist.

"Pigem on see, et nad ongi sellises positsioonis nagu nad oma eelistuse realiseeisid 2019. aasta riigikogu valimistel. See protsent on hästi lähedane sellele," selgitas Voog.

"Me alles paneme piltlikult öeldes jalgu jooksupakkudele ehk kõigil erakondadel on null häält ja start pole veel kõlanud," kommenteeris Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Valimiskampaania tipphetked jõuavad poliitikute sõnul kätte paari nädala pärast.