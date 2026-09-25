Emor: Reformierakonna ja Parempoolsete toetus pööras tõusule

Reformierakonna toetus kerkis ERR-i tellitud Emori septembriküsitluses 15 protsendile, mis on erakonna parim tulemus enam kui aasta jooksul. Oma ajaloo parima tulemuse Emori küsitlustes tegid septembris Parempoolsed 10 protsendiga. Samal ajal langes Keskerakonna toetus neljandat kuud, mis viis nad ühele pulgale Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

Reformierakonna toetus kerkis septembriküsitluses 15 protsendile, mis on erakonnale parim tulemus alates juunist 2025. Kuu tagasi augustis oli peaministripartei toetus 13 protsenti ja maikuus rekordmadal 10 protsenti.

Emori uuringuekspert Aivar Voog ütles, et Reformierakond on olnud meedias viimasel ajal väga nähtav, kuigi sageli kriitilises võtmes, sealhulgas relvahanke teemal.

"Reformierakonna reitingu taastumine paistab eelkõige silma vanemaealiste valijate seas. Küsitlusandmed ei võimalda siiski järeldada, et meediakajastus põhjustas toetuse kasvu," sõnas Voog.

Oma ajaloo parima tulemuse Emori küsitlustes tegid septembris parlamendivälised Parempoolsed, kelle toetus tõusis 10 protsendile. Augustis oli Parempoolsete toetus seitse protsenti.

Keskerakonna toetus langes neljandat kuud järjest

Kuises võrdluses langes enim nii Isamaa kui ka Keskerakonna toetus. Isamaad toetas septembris 24 protsenti ja Keskerakonda 17 protsenti. Kuu varem oli neil mõlemal toetajaid kahe protsendipunkti võrra enam.

"Keskerakonna toetus langes neljandat kuud järjest. Veapiire arvestades jagavad Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond nüüd teist-kolmandat kohta," sõnas Voog.

Sotsialademokraatliku Erakonna toetus oli septembris 17 protsenti (augustis 18), mis viis nad väikesele langusele vaatamata Keskerakonnaga samale tasemele. Veel juunis oli Keskerakonna toetus 22 protsenti.

Viiendal kohal oli EKRE 13 protsendi suuruse toetusega. Neil õnnestus kuuga toetust protsendipunkti võrra tõsta.

Eesti 200 toetus oli kaks protsenti, Rohelistel, ERK-l ja erakonnal Koos kõigil üks protsent.

Riigikogu opositsioonierakondi toetas septembris 71 protsenti (augustis 74) ja koalitsioonierakondi 17 protsenti (augustis 15).

Muust rahvusest vastajate seas kasvas eelistuseta vastajate osakaal

Erakondliku eelistuseta ehk "ei oska öelda" vastanute osakaal kasvas 30 protsendini. See kasv on toimunud eelkõige muust rahvusest vastajate seas.

Kui ka eelistuseta vastajad arvesse võtta, toetas Isamaad septembris 15,6 protsenti, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 12,7 protsenti, Keskerakonda 11,9 protsenti, Reformierakonda 10,1 protsenti, EKRE-t 9,3 protsenti, Parempoolseid 7,0 ja Eesti 200 1,2 protsenti.

Eestlastest vastajate seas oli septembris esikohal Isamaa 27,5 protsendiga. Järgnesid Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19,2 protsendi, Reformierakond 17 protsendi, EKRE 14,3 protsendi, Parempoolsed 11,2 protsendiga. Keskerakonna toetus eestlastest vastajate seas oli 6,2 protsenti ja Eesti 200-l 1,7 protsenti.

Muust rahvusest vastajate seas on endiselt selge Keskerakonna edu 63,9 protsendiga. SDE toetus oli selles vastajarühmas 9,8 protsenti, Isamaal 7,5 protsenti ja EKRE-l 6,9 protsenti, Reformierakonnal 3,4 protsenti, Eesti 200-l 2,7 protsenti ja Parempoolsetel 2,2 protsenti.

Tallinna valijate seas oli populaarseim Keskerakond 26,2 protsendiga, kuid vahe SDE-ga on vähenenud. Sotsiaaldemokraatide toetus pealinnas oli septembris 22,9 protsenti.

Reformierakonna toetus Tallinnas oli 13,3, EKRE-l 13 ja linnapeakohta hoidval Isamaal paremuselt viiendana 12,6 protsenti. Parempoolsete toetus Tallinnas oli 9,6 protsenti ja Eesti 200-l 1,4 protsenti.

Ka Ida-Virumaal oli Keskerakond selgelt esikohal, kuid esimest korda tõusis Tartu- ja Jõgevamaal esikohale Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Muudes piirkondades on esikohal Isamaa.

Meeste esimene valik Isamaa, naistel sotsid

Meessoost valijate seas on esikohal Isamaa 29,9 protsendiga, samas kui naistest toetab neid 18,9 protsenti. Ka EKRE-l ja Parempoolsetel on rohkem meesvalijaid kui naisi.

Naisvalijate soosituim valik on aga Sotsiaaldemokraatlik Erakond 23,1 protsendiga. Meeste seas on SDE toetus vaid 10,8 protsenti. Mõnevõrra rohkem on naisvalijaid ka Keskerakonnal, Reformierakonnal ja Eesti 200-l.

Vastajate haridust arvesse võttes on Isamaa esikohal nii põhi- kui ka keskharidusega vastajate seas. Kõrgharidusega vastajate eelistatuim valik on aga SDE.

Nooremates vanuserühmades (18-24 ja 25-34 eluaastat) on esikohal SDE. Kõige eakamas vanuserühmas (75+) jagavad esikohta Reformierakond ja Keskerakond. Vanuserühmades 35-49 ja 50-64 on esikohal Isamaa. Vanuserühmas 65-74 jagavad Isamaa ja Keskerakond esikohta.

Emor küsitles veebi ja telefoni teel 14.–23. septembrini 1535 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,2 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates värskeid uuringutulemusi Aivar Voog Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Joosep Värk ja Urmet Kook.