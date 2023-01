Reitingute erisaade: venekeelsed valijad on leidnud Keskerakonna taas üles

Saates osalejad tõid välja, et Keskerakonna venekeelsete toetajate arv on tõusnud 51 protsendini. Indrek Kiisler pakkus, et punamonumentide teisaldamine hakkab ununema. "Aga vene valijad näevad, et Keskerakond seisab nende eest olles kriitilisel positsioonil näiteks eestikeelsele haridusele üle minemisel," lausus ta.

Voog tõdes, et kõhklejatest vene valijad on kõhklustest osaliselt üle saanud ja läinud Keskerakonna juurde tagasi.

Kiisler siiski arvas, et nende puhul jääb oht, kas Vene valija tuleb valimispäeval välja või ei.

Kook rõhutas, et Keskerakonna jaoks on see võtmeküsimus.

Rääkides Reformierakonna toetuse kahe protsendipunktilisest langusest, ütles Voog, et see on juhuslik kõikumine statistilise vea piires.

Kook ütles, et Reformierakonna murekoht, milleks on kõrged energia hinnad, on paljuski ära langenud. "See oht, et vahetult enne valimisi tulevad inimestele megasuured arved, on väiksem," sõnas Kook.

Kiisler pidas oluliseks oluline on ka see, et börsihind on langenud. Inimesed ei kaota tööd ettevõtetes. Kook lisas, et toimivad ka energia arvete leevendamiseks ellu kutsutud kompensatsioonid.

Eesti 200 puhul on Koogi hinnangul kõige enam määramatust. "Kas nende toetus valimistel realiseerub?" küsis ta.

"Me ei tea seda, see selgub pühapäeval, kui toimub nende valimiskongress," ütles selle peale Voog.

Voog lisas, et tundmatud kandidaadid pigem hääli ei too ning 11 protsendilt võib Eesti 200 toetus veelgi langeda.

Kiisler märkis, et kui Eesti 200-l ei teki tuntud nimesid, siis nemad ei saa teha "EKRE-t". "EKRE suudab end teistele vastandada nii teravalt, Eesti 200 seda ei suuda."

Kook lisas, et küsimus ei ole ainult ringkondade esinumbrites, aga tähtis on ka see, kes on ringkonnas kohtadel number kaks ja kolm. "Keskerakonnas on näiteks nendel kohtadel tuntud nimed, kes võtavad mitusada häält ja tsementeerivad erakonna üldist häältesaaki," sõnas Kook.

Kiisler ütles sinna kõrvale, et see on olnud ka Isamaa edu võti.

Voog ütles, et Isamaal on kohusetundlik valijarühm, kes suure tõenäosusega valimistele jõuab.

Kook lisas ka, et Isamaa teeb kindlasti massiivse valimiskampaania, mis mobiliseerib nende valijaid välja tulema.

Voogi sõnul on Isamaa oma traditsioonilistele valijatele arusaadavad.

Aivar Voog märkis, et ainus võimalus Parempoolsetel riigikogu valimiste valimiskünnis ületada on võtta endale nii Reformierakonna ja Eesti 200 kõhklejate hääled.

"Kui vaadata seda kõhklejate protsenti, siis see kõigub kuue ja seitsme vahel. Teoreetiline võimalus on olemas, et nad tulevad üle künnise," ütles Aivar Voog.

Voog märkis, et kõige lähedasem valijabaas on Parempoolsetel Reformierakonna ja Eesti 200-ga, seega sõltub, kuidas suudavad Reformierakond ja Eesti 200 oma potentsiaalseid valijaid mobiliseerida.

Indrek Kiisler arvas, et Parempoolseid võib tabada sama saatus, mis Eesti 200 eelmiste valimistel, kus kardeti, et Eesti 200 ei saa üle künnise ja nende poolt antud hääl läheb raisku. Seega hääletati teiste poolt.

Voog lisas samas, et paljud inimesed võivad hääletada väiksemate erakondade poolt, sest nad teavad, et suured saavad niikuinii sisse.

Voogi hinnangul saavad järgmisesse parlamenti suure tõenäosusega kuus erakonda.