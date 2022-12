Aasta viimased reitingud: EKRE toetus langes teist kuud

Erakondade detsembri reitingutes on olulisem muutus seotud EKRE-ga, mille toetus langes 18 protsendile, selgus ERR-i tellitud Kantar Emori üle-eestilisest küsitlusest. EKRE kaotas toetust venekeelsete valijate hulgas, samas kui Keskerakonnal õnnestus selles valijagrupis oma toetust kasvatada.

Kõige populaarsem partei oli detsembris Reformierakond, mida toetas 30 protsenti valijatest. Kuu varem oli erakonnal toetajaid 31 protsenti.

Populaarsuselt teisel kohal oli EKRE 18 protsendi suuruse toetusega, kuid EKRE toetus on pärast oktoobrikuu 25-protsendilist kõrghetke kahel viimasel kuul langenud. Novembris oli neil toetajaid 22 protsenti. Detsembrikuu 18 protsenti toetust on EKRE-le sama tase, mis oli neil suvekuudel.

Seevastu Keskerakonnal on kahel viimasel kuul õnnestunud veidi oma toetust tõsta ja see on viinud nad 16 protsendiga üsna EKRE kannule.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog tõi välja, et Keskerakond on mõnevõrra taastanud oma toetust venekeelsete valijate seas - kui novembris oli see neil vene valijate seas 40 protsenti, siis detsembris ligi 54 protsenti.

EKRE toetus seevastu langes venekeelsete valijate hulgas oluliselt - novembri 24 protsendilt detsembris 11 protsendile.

Neljandal kohal jätkab stabiilselt Eesti 200 14 protsendiga, mille toetus pole viimased kolm kuud Kantar Emori küsitlustes muutunud.

Viiendal-kuuendal kohal on väikeste vahedega Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa. Sotsiaaldemokraate toetas detsembris üheksa ja Isamaad kaheksa protsenti. Need on veidi paremad tulemused kui novembri kaheksa ja kuus protsenti.

Roheliste toetusnumber detsembris oli kolm ja Parempoolsetel üks protsent.

Valitsusparteide kogutoetus oli detsembris 47 ja kahel opositsioonierakonnal 34 protsenti. Poliitikamaastiku liberaalne tiib (Reformierakond, Eesti 200 ja SDE) kogus kolme peale toetust 53 protsenti ja konservatiivsem (EKRE, Isamaa ja tinglikult ka Keskerakond) 42 protsenti.

Reformierakond esimene Tallinnas, Keskerakond Ida-Virus

Eestlastest valijate hulgas kogus Reformierakond 35, EKRE 19 ja Eesti 200 15 protsenti toetust. Keskerakonda toetas eestlastest valijatest 10, Isamaad üheksa ja SDE-d kaheksa protsenti.

Muust rahvusest valijate seas oli esikohal Keskerakond 54 protsendi suuruse toetusega. Teisele kohale tõusis SDE 16 protsendiga ja kolmandaks langes EKRE 11 protsendiga. Eesti 200 toetas kaheksa ja Reformierakonda seitse protsenti muust rahvusest valijatest. Isamaa toetusnumber oli aga selles valijagrupis vaid üks protsent.

Tallinna valijate seas oli esikohal Reformierakond 29 protsendiga, Keskerakonda toetas 22 protsenti. Kolmandal kohal oli 17 protsendiga Eesti 200 ja neljandal EKRE 11 protsendiga. Pealinna valijatest toetas SDE-d 10 ja Isamaad kuus protsenti.

Ida-Virumaal oli taas populaarseim erakond Keskerakond 25 protsendiga. Eelmisel kuul 28 protsenti toetust Ida-Virus kogunud EKRE toetus langes seal 11 protsendile.

Täpsemalt saab lugeda erakondade toetustest erinevates sotsiaaldemograafilistes gruppides ERR-i reitingute alamlehelt.

Tulemuste esitlemisel eemaldati "ei oska öelda" vastajad, mis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. "Ei oska öelda" vastajate osakaal oli detsembris 30 protsenti, novembris oli neid 28 protsenti. Eestlastest vastajatest ei osanud oma eelistust öelda 23 ja muust rahvusest valijatest 53 protsenti.

Kui võtta arvesse ka "ei oska öelda" vastajad, oli Reformierakonna toetusnumber 21, EKRE-l 13 ja Keskerakonnal 11 protsenti.

Kantar Emor korraldas ERR-i uudistetoimetuse tellimusel uuringu 8.-16. detsembrini ja sellele vastas 1510 valmisealist kodanikku vanuses 18–84 aastat. Pooled vastajatest küsitleti veebis ja pooled telefoni teel. Sellise valimi juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,52 protsenti.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i veebisaates värskeid erakondade toetusarve uuringu teinud Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.